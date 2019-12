John Beijer: ”Beleggen in 2020, hoe doe je dat?”

2019 is een uitstekend beursjaar. Wel moet aangemerkt worden dat de dip, einde 2018, nu voor extra rendement zorgt; de beurzen gingen toen in december immers stevig onderuit. 2020 zal vooral in het teken staan van de presidentsverkiezingen in de VS. Welke drie favoriete fondsen gaan volgens mij, John Beijer, Senior Analist bij Turbotrends, de markt outperformen? Hieronder vindt u mijn visie voor het komende jaar en blikt ik ook vooruit op een aantal sectoren.

De markten bevinden zich in een zeer unieke situatie als we het vergelijken met het verleden. Nog nooit kwam het voor dat de centrale banken zulke grote hoeveelheden geld in de markten pompen. Dit geeft een enorme bodem voor aandelenbezitters en met historisch lage rentes is er weinig alternatief dan om in aandelenmarkten te investeren. Het is daarbij positief dat bedrijfswinsten verder oplopen en dat dit in combinatie gaat met aantrekkende omzetten. De winsten worden dus niet behaald door bezuinigingen en dat is voor lange termijn positief. De koers-winstverhoudingen staan op een lager niveau dan bijvoorbeeld 2014, terwijl de beurs intussen fors is gestegen. Ook dat is positief.

Olie

Eén van de sectoren waar ik erg positief over ben is de oliesector. Met een dividendrendement van bijna 6% mag een fonds als Royal Dutch Shell uiteraard niet in uw portefeuille ontbreken, maar mijn voorkeur gaat toch eerder uit naar meer speculatieve aandelen zoals Fugro en SBM Offshore. Daarnaast vind ik dat Boskalis inmiddels ook weer rijp is om te worden opgenomen in mijn portefeuille. Deze aandelen hebben zware tijden achter de rug, door diverse oorzaken, maar ik verwacht dat het ingezette herstel in 2020 zal doorzetten voor deze fondsen.

Voor de AEX-index gaf ik afgelopen jaar een koersdoel mee van 575 à 609 punten en dat is keurig gehaald. Voor het komende jaar heb ik een koersdoel tussen de 645 en 660 punten en hierna komt de oude all-time-high van 702 punten weer in het vizier. Deze top werd 19 jaar geleden gezet.

TIP 1

Mijn eerste tip is een fonds uit de oliesector en dat is Euronav. Voor velen wellicht niet een heel bekend bedrijf, maar Euronav is een internationale scheepvaartgroep die meer dan 70 tankers in haar bezit heeft. Het bedrijf is gevestigd in Antwerpen en er werken maar liefst 1700 werknemers. Als er olie vervoerd wordt over de wereldwijde oceanen is de kans groot dat dit gedaan wordt door een tanker van Euronav. In augustus noteerde het aandeel nog onder de 7 euro en inmiddels noteren we rond de 10 euro. Ik verwacht dat het fonds in 2020 op weg mag naar 14 euro. Er is momenteel namelijk een zeer sterke vraag naar dit soort schepen en Euronav is zeer gunstig gewaardeerd. Zo hebben we de afgelopen maanden gezien dat de tankertarieven op zeer hoge niveaus zijn beland. Een bijkomende reden voor mijn enthousiasme is dat ons computergestuurde handelsmodel een koopsignaal heeft gegeven. We kunnen twee dingen doen: het aandeel kopen OF we kunnen kiezen voor een iets kleinere investering door middel van een Turbo. We kunnen dan gaan profiteren met een hefboom op de opwaartse beweging die ik verwacht. Ik heb voor u de BEST Turbo Long (DE000CJ3RR66) uitgekozen op Euronav met een stoploss-niveau op 6,50 euro en een hefboom van ongeveer 2,8. Wat houdt dit in? Als Euronav 1% beweegt, zal de Turbo met bijna 3% bewegen.

TIP 2

Mijn tweede tip is Flow Traders. Trump en de handelsoorlog zijn natuurlijk nauw aan elkaar verbonden. Ik ben van mening dat er zeker een deal gaat komen tussen de VS en China en dat Trump dit zal gebruiken om te worden herkozen. Recent kwam de werkgelegenheid in de VS op het laagste niveau in de afgelopen 30 jaar en Wall Street laat ook de afgelopen periode keer op keer hogere toppen zien. Kortom, voor ons als belegger doet Trump het fantastisch.

Toch zal 2020 in het teken staan van veel beweging en als er één fonds is dat volgens ons hiervan gaat profiteren dan is dit Flow Traders. De beursintermediair moet het hebben van bewegelijkheid en noteert momenteel 21,50 euro. Ik verwacht dat het aandeel naar 25 euro kan oplopen. Ook hier wil ik versneld profiteren van de verwachte opwaartse beweging door middel van een Turbo long. Ik heb voor u de BEST Turbo Long (DE000CE6EX87) uitgekozen met een stoploss-niveau op 15,28 en een hefboom van 3,4.

TIP 3

De financiële waarden hebben het zwaar gehad de afgelopen jaren. ING heeft veel slecht nieuws over zich heen gehad en dit zorgde voor een flinke koersdruk. Met name de boete van 775 miljoen euro voor het witwasschandaal hakte er behoorlijk in. Toch verwacht ik dat ING de imagoschade inmiddels van zich heeft afgepoetst en dat we de komende maanden mogen herstellen naar 14 euro. Het technische plaatje ligt er prima bij en ING is één van de favorieten bij veel particuliere beleggers. Ik heb ook voor deze tip een leuk alternatief voor een directe aankoop van het aandeel voor u uitgekozen: een Bonus Certificaat op ING met een bonusgrens op 11,50 en een ondergrens van 7,50. Door de kiezen voor een Bonus Certificaat (NL0013407000) geeft u het dividend op en in plaats hiervan krijgt u minstens de vaste bonus zolang de ondergrens van 7,50 maar niet wordt geraakt. We gaan dus als het ware beleggen met een buffer van meer dan 25%. Meer informatie over de werking van Bonus Certificaten vindt u via de QR-code.

