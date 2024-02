Just Eat Takeaway bezorgt beleggers hoofdbrekens

De geplaagde maaltijdbezorger Just Eat Takeaway doet er alles aan om uit een diep dal omhoog te klimmen. De kans dat dat gaat lukken in 2024 neemt toe. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Het verhaal van Just Eat Takeaway is genoegzaam bekend. Vanaf de beursgang in september 2016 steeg de aandelenkoers van het Nederlandse Takeaway in vier jaar tijd in een op het oog bijna rechte lijn van €23 tot boven de €100. De overname van het Engelse Just Eat, die werd aangekondigd in 2019, droeg daar zeker aan bij. In de vaart der volkeren maakte de strijdvaardige CEO Jitse Groen meteen daarna de oversteek naar de Verenigde Staten. Hij vertilde zich daar lelijk aan de overname van Grubhub, waarvoor achteraf bezien op de top van de markt te veel werd betaald. Het bezorgde Just Eat Takeaway een enorme last achterop de bagagedrager, waardoor de aandelenkoers al bijna twee jaar zijwaarts beweegt tussen de €10 en €25. Groen zou Groen niet zijn als hij er niet alles aan doet om het tij te keren.

Ambitieus vooruitzicht voor de winst in 2024

De vanmorgen gepubliceerde jaarcijfers over 2023 en vooral het vooruitzicht voor 2024 laat zien waar de mogelijkheden liggen. De gerapporteerde winst voor het hele bedrijf, gemeten volgens de EBITDA-maatstaf, kwam in 2023 uit op €324 miljoen. Tel je de afzonderlijke winsten van de vier regionale bedrijfsonderdelen bij elkaar op, dan komt de EBITDA uit op €604 miljoen. Noord-Europa draagt €366 miljoen bij, het Verenigd Koninkrijk en Ierland samen €135 miljoen, Noord-Amerika €126 miljoen en de exotische combinatie Zuid-Europa en Australië -€97 miljoen. Het verschil met het totale bedrijfsresultaat zit hem voornamelijk in voortdurende afwaarderingen gerelateerd aan de overname van Grubhub.

In 2024 verwacht Just Eat Takeaway de winst volgens de EBITDA-maatstaf op te kunnen krikken van €324 miljoen naar €450 miljoen. De vraag is of dat een haalbare kaart is.

Deals in meerdere regio’s?

Wat Just Eat Takeaway niet helpt is dat de bezorgcijfers in alle regio’s nog steeds afnemen. Voor een beter financieel resultaat moet dan meer worden verdiend per bezorging, wat geen gemakkelijke taak is in een sector met sterke concurrentie. Zolang de rente niet significant verlaagd wordt, waardoor consumenten wereldwijd meer bestedingsruimte krijgen, is dat een lastig verhaal. Het bedrijf heeft wel plannen om naast maaltijden ook andere producten te gaan bezorgen. Dat kan op termijn zeker bijdragen, maar die activiteiten staan nog in de kinderschoenen. Het verschil zal daarom gemaakt moeten worden aan de strategietafel in de bestuurskamer.

Daar liggen mogelijkheden, want andere maaltijdbezorgers zitten namelijk in eenzelfde soort situatie. Elke partij heeft te kampen met teruglopende bezorgvolumes en regionale sterktes en zwaktes. Over en weer zijn alle bezittingen van de een aantrekkelijk voor een ander. Er wordt in de markt druk gespeculeerd over mogelijke deals (of zelfs een uitruil van bezittingen, maar dat is wettelijk niet toegestaan). Just Eat Takeaway opereert vanuit een sterke positie in de historische thuishavens in Noord-Europa en het Verenigd Koninkrijk en is bereid zaken te doen met de andere onderdelen. Onder druk van aandeelhouders staat Grubhub al tijden in de etalage, al zal het ambitieuze management waarschijnlijk elke gelegenheid aangrijpen om het te behouden. Aandeelhouders daarentegen zien een verkoop wel zitten: met de opbrengst van Grubhub kan de financiële positie aanzienlijk worden verbeterd en kunnen eigen aandelen worden ingekocht om de koers op te krikken. Alles valt of staat natuurlijk met de prijs die met een eventuele transactie gemoeid is.

De kans op een deal neemt toe

Naarmate de tijd verstrijkt neemt de kans op een deal toe. Aandeelhouders in het algemeen zijn ongeduldig en de markt biedt hen, zeker op dit moment, talloze andere mogelijkheden om rendement te maken. Tegelijkertijd weet iedereen: in de meeste bezorgregio’s betekent het wegvallen van één grote concurrent een veel beter perspectief over de overblijvende partijen. Afgaande op de afgegeven EBITDA-doelstelling voor 2024 lijkt het erop dat Jitse Groen meer dan bereid is om dit jaar zaken te doen.

