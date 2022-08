Just Eat Takeaway mikt op groei via Amazon

Een herkenbaar product dat je elke dag op straat ziet, een ambitieuze oprichter en topman die graag zijn verhaal doet in de media, een ondernemende strategie met spraakmakende overnames in het buitenland én een aandelenkoers die sinds de beursgang in vier jaar tijd is verviervoudigd.

Met deze ingrediënten is Just Eat Takeaway uitgegroeid tot één van de lievelingen op de Amsterdamse beurs. Twee jaar na de aankondiging van de overname van GrubHub in Amerika bevindt het bedrijf zich in zwaar weer. Aandeelhouders die eerst stonden te klappen voor CEO Jitse Groen keren zich nu tegen hem. Winst maken met een bezorgbusiness is en blijft lastig. Just Eat Takeaway mikt nu op groei door een samenwerking met Amazon.

Kwartaalcijfers

Op woensdag 3 augustus 2022 publiceerde Just Eat Takeaway de cijfers over het tweede kwartaal. Die vielen niet mee. Los van het forse verlies door een afboeking van maar liefst €3 miljard op de goodwill van GrubHub boekte de thuisbezorger 7% minder ritten. Met name de omzet in Amerika (-10%) en Zuid-Europa (ook -10%) liep terug. Beide zijn belangrijke markten voor toekomstige groei.

De concurrentie is moordend

Concurrent Uber (van onder andere Uber Eats) presenteerde een dag eerder juist een groei van het aantal ritten. Uber liet ook voor het eerst zien een kwartaal af te kunnen sluiten met een positieve kasstroom. Jitse Groen gaf aan dat Just Eat Takeaway hoopt dit moment ‘in 2023’ te kunnen bereiken.

In de maand augustus komen Doordash, Deliveroo en Delivery Hero nog met cijfers. Dan is beter te beoordelen hoe de relatieve prestatie van Just Eat Takeaway is geweest.

Eén ding is zeker: met de aanhoudend hoge inflatie en energieprijzen nemen de budgetten van de Westerse consument in rap tempo af. Maaltijdbezorgers zullen niet tot in lengte van dagen prijsstijgingen kunnen doorgeven zonder dat klanten afhaken. De concurrentie zal daardoor alleen maar toenemen. In een sector met toch al dunne marges is dat voor aandeelhouders geen goed vooruitzicht.

Amazon als strategische partner

Om het verschil te maken zullen bedrijven uit een ander vaatje moeten tappen. Just Eat Takeaway probeert dat. Op 6 juli kondigde het een samenwerking aan met Amazon. Klanten met Amazon Prime krijgen in Amerika een jaar lang maaltijden gratis thuisbezorgd door GrubHub. Voor Just Eat Takeway is dat een enorme kans. Amazon krijgt in ruil 2% van de aandelen, met de mogelijkheid om later uit te breiden naar 15%.

Amazon Prime heeft in de Verenigde Staten meer dan 150 miljoen gebruikers. Op het moment dat die door de economische stagnatie krapper bij kas zitten is een gratis thuisbezorging extra aantrekkelijk. Elk aandeel heeft een beetje fantasie nodig om op de beurs in een stijgende trend terecht te komen. Voor beleggers in Just Eat Takeaway is de strategische samenwerking met Amazon hun grootste troef.

Koersontwikkeling Just Eat Takeaway

Bron: Yahoo Finance, 4 augustus 2022

