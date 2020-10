Just Eat Takeaway moet op rendement gaan aansturen

Het is een gok om Just Eat Takeaway te kopen vooruitlopend op het kwartaalbericht van woensdag.

Het aandeel staat vandaag vrijwel onveranderd 96,92 euro. Charttechnisch niet onbegrijpelijk. In de afgelopen maanden is tot twee keer toe een aanval op de 101 euro afgeslagen.

De onderneming heeft zich in rap tempo ontwikkeld tot een dominante speler, wat een respectvolle prestatie is. Nu komt het erop aan om dat om te zetten in winst. Het is de vraag of het huidige bestuur daar wel toe in staat is, omdat het beleid sterk op groei gericht is geweest. Aansturen op rendement is iets anders.

Pas al stappen naar winstgevendheid worden gezet (en daarmee dividend) is het aandeel aantrekkelijk als belegging voor de lange termijn.

Geschreven door: Eddy Schekman



