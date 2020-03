Keith Wade (Schroders): ‘Slechtste economische jaar sinds de jaren dertig’

Schroders heeft in zijn vooruitzichten voor de wereldeconomie de impact van het coronavirus verwerkt. Het resultaat is niet goed. Volgens Keith Wade, hoofdeconoom van Schroders, wordt 2020 het slechtste economische jaar sinds de jaren dertig.

“We verwachten voor dit jaar een krimp van de wereldeconomie van 3,5% om in 2021 met 7,2% te herstellen. De prognose bevat een ernstige recessie in de eerste helft van het jaar, die, zelfs met een opleving in de tweede helft, betekent dat 2020 is ingesteld op het slechtste jaar voor de activiteit sinds de jaren 1930. Hoewel er aanzienlijke steun is van centrale banken en regeringen, weerspiegelt de dramatische neergang het effect van het afsluiten van grote delen van de economie terwijl de autoriteiten proberen het virus te onderdrukken. Een indicatie van de grootheden is al te zien in de meest recente gegevens uit China, waar we zagen dalingen van 20% in de detailhandelsverkopen en 25% in investeringen in vast kapitaal tijdens de periode waarin een groot deel van de economie was in lockdown.”

