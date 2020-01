Keith Wade (Schroders): ‘Zwakke bedrijfswinsten’

Eind 2018 leefde bij beleggers de verwachting dat de Amerikaanse rente verder zou oplopen. Maar de omslag in het monetaire beleid van de Fed was een van de belangrijkste factoren die de markten opdreven in 2019 en waardoor beleggers de overwegend zwakke bedrijfswinsten over het hoofd konden zien, schrijft Keith Wade, hoofdeconoom van Schroders.

De brandende vraag is of dit jaar het besef bij beleggers doordringt dat de winstvooruitzichten mager blijven. Bovendien lijken de aandelenmarkten al een economische opleving te hebben ingeprijsd en bij gebrek aan een significante liquiditeitsimpuls en een herwaardering van de markten zullen de rendementen dit beursjaar waarschijnlijk beperkt blijven.

Monetaire verruiming overschaduwde zwakke bedrijfswinsten

Beleggers konden de zwakte van de bedrijfswinsten in 2019 negeren toen de markten opveerden na de versoepeling van het monetaire beleid door de Amerikaanse federale reserve en andere centrale banken. De Fed stond hierin niet alleen, ook de ECB startte de kwantitatieve verruiming weer op. In totaal verlaagden 56 centrale banken de rente 129 keer.

Een ruimer monetair beleid leidt niet altijd tot een herwaardering van de markten. Als een lagere rente gepaard gaat met lagere groei, dan kan dat leiden tot lagere koersen. Japan is een duidelijk voorbeeld daarvan. De Japanse centrale bank voert een ruim beleid, maar dat heeft niet geleid tot hogere aandelenmarkten, omdat de groeiverwachtingen afgenomen zijn.

Twee factoren stuwden de aandelenmarkten hoger

Dat eind 2019 het tij keerde voor de aandelenmarkten heeft twee oorzaken. De eerste was de weerbarstigheid van de Amerikaanse economie. De consumentenbestedingen vertonen nog geen teken van verslapping. Zij houden de groei overeind en hielpen de recessie-angst te overwinnen. De bestedingen van huishoudens kunnen ook in 2020 voor een positieve verrassing zorgen.

De tweede factor was een afname van de handelsspanningen tussen de VS en China. Het vooruitzicht op een eerste deal hielp om de vrees voor een totale handelsoorlog te verminderen. De economen van Schroders verwachten dat Trump in 2020 zich meer zal focussen op de Democraten dan op de Chinezen, dat zou duiden op verminderde internationale spanningen. Andere geopolitieke risico’s kunnen hoog blijven, gewezen wordt op het Midden-Oosten, Hong Kong en de Brexit.

Geopolitieke risico’s en lagere winstverwachting

Centraal in de outlook van Schroders staan een gestage groei, een ruim monetair beleid en ontspanning in de relatie tussen de VS en China. Dat zou positief moeten uitpakken voor risicovolle beleggingen. Maar er zijn diverse bedreigingen voor dit gunstige scenario. Naast de geopolitieke risico’s, zijn dat de zwakke bedrijfswinsten.

Ondanks betere vooruitzichten voor de wereldwijde economische groei, blijven de Amerikaanse winstverwachtingen zwak. Schroders voorspelt afnemende bedrijfswinsten in 2020 en 2021, naarmate marges onder druk komen te staan door de stijgende lonen. Bovendien lijken aandelenmarkten al een economisch herstel in te prijzen en bij gebrek aan een significante liquiditeitsimpuls en verdere herwaarderingen zullen rendementen waarschijnlijk beperkt blijven. Al met al kan het leiden tot een gematigder jaar voor de aandelenmarkten.

Doormodderen op de aandelenmarkten

Wordt 2020 het jaar waarin beleggers oog krijgen voor de magere winstvooruitzichten? Het biedt ook kansen voor bedrijven met gezonde groeivooruitzichten, die het beter zullen doen dan cyclische bedrijven. Beleggers moeten op zoek naar thema’s die groei opleveren in moeilijke omstandigheden. Het kan genoeg zijn om de aandelenmarkten te laten doomodderen, omdat er geen concurrentie te verwachten valt van de obligatiemarkten.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

