Koers Microsoft schiet omhoog

Het is moeilijk om de mooie resultaten van Microsoft niet in een kwaad daglicht te stellen door de onthutsende, teleurstellende beperkingen van Teams.

Microsoft heeft een kwartaalwinst behaald van 2,45 dollar tegen een raming van 2,23 dollar. De omzet van 52,9 miljard dollar is hoger dan de raming van 51,0 miljard dollar. De groei van de cloudservice Azure steeg met 27% tegen +31% een kwartaal eerder. Na een periode van sterke groei is een afname van de relatieve groei onvermijdelijk. Innovatie als AI moeten de groei een impuls geven.

Office 365 steeg in termen van omzet met 14%. Teams is daar een onderdeel van, maar dat zal een gratis optie worden bij de installatie van Office. Teams heeft 300 miljoen gebruikers tegen 280 miljoen een kwartaal eerder. Dat is een matige toename voor een innovatief product, ongetwijfeld mede door de onthutsende, teleurstellende beperkingen die Teams zijn opgelegd als de gebrekkige communicatie met Skype en die met andere Teams-gebruikers. Het is alsof de app de koper van een auto beperkt om op eigen terrein te rijden terwijl aan de andere kant van het hek de route naar de kust lonkt; het is alsof een Outlook-gebruiker niet naar een Gmail-gebruiker kan mailen. In welke tijd leven we?

Nu ik enigszins emotioneel ben ontladen, kan ik weer rationeel naar het aandeel kijken. Gisteren steeg in de nabeurs de koers met een terechte 8,5% naar 298,68 dollar. Het past zowel in het fundamentele als charttechnische plaatje. Voor het aandeel wordt 28 keer de geraamde winst betaald. Een aanval op de oude top van 343 dollar is op termijn haalbaar.

Geschreven door: Eddy Schekman

