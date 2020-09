Koers Zoom schiet 23% omhoog in nabeurs

Zoom Video Communications, beter bekend als Zoom, heeft knallende kwartaalcijfers gepubliceerd.

In het tweede kwartaal steeg de omzet met 355% tot 664 miljoen dollar. De winst per aandeel van 63 dollarcent is beduidend hoger dan de raming van 45 dollarcent. Voor het hele jaar verwacht het bestuur een stijging van de omzet met meer dan 280% tot rond de 2,4 miljard dollar. De winst per aandeel zal uitkomen op ongeveer 2,45 dollar tegen een gemiddelde raming van 1,60 dollar.

Qua groei is het jammer dat Zoom in China alleen nog bereikbaar is via partners, maar dat is de prijs die moet worden betaald voor de Amerikaanse handelsboycot van TikTok en WeChat. Daar staat tegenover dat Zoom beschikbaar komt via sommige diensten van Google en Facebook.

Knaller

In de nabeurs steeg de koers met maar liefst 23% naar 399,25 dollar. Dat is ‘mager’ als de winstprognose wordt afgezet tegen de raming, die met ruim 50% wordt overtroffen. Charttechnische modellen geven een buy-signaal. Fundamenteel noteert het aandeel 122 keer de winst op basis van de prognose voor dit jaar en past met deze hoge waardering in het rijtje van onder meer Amazon, Baidu, Netflix, Paypal en Tesla.

