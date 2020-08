Koersdaling Galapagos vergaloppeert zich

De koers van Galapagos is vandaag 27% onderuit getrapt op 114,50 euro. Het slaat nergens op.

De aanleiding voor de koersdaling is dat de Amerikaanse toezichthouder meer duidelijkheid wil hebben over mogelijke nadelige effecten van het reumamedicijn filgotinib op mannelijke vruchtbaarheid. Het probleem kan vooral ontstaan als een verhoogde dosis wordt gegeven. Nog geen enkel medicijn is op basis van een verhoogde dosis goedgekeurd in de VS.

Iedereen had gehoopt dat dit medicijn in de loop van het jaar op de Amerikaanse markt zou komen. CEO Onno van de Stolpe is duidelijk bezig om de schuld in de schoenen te schuiven van de Amerikanen, want uitstel – wat nog geen afstel betekent – zal ongetwijfeld een negatief effect hebben op de groei. Melodramatisch is de uitspraak van de verraste Van der Stolpe: “Het is een klap in ons gezicht.”

Het verhaal wordt natuurlijk anders als geen toestemming voor de Amerikaanse markt wordt verleend. Galapagos moet het dan doen met de Europese markt. Vermoedelijk zal het niet zo’n vaart lopen. Vanwege de claimcultuur zijn Amerikanen veel voorzichtiger dan Europeanen.

Let op morgen

Galapagos behoort vooralsnog een hoeksteen te zijn van elke portefeuille. Dat idee verandert niet, net als de gedachte om op een lagere koers een longpositie op te bouwen. Gezien de kracht van de daling is het beter om de aandelen te kopen (staffelen) dan puts te gaan schrijven.

Het komt wel vaker voor dat de markt bij een ‘teleurstelling als deze’ oogkleppen op heeft en massaal afscheid neemt van het aandeel. Vaak zien we de dag daarop een herstelbeweging, wat vooral leuk is voor traders. Ook als reactie op de koersklap van Galapagos.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

