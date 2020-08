Koersdaling Philips is nog niet voorbij

Beleggers moeten het niet benauwd krijgen dat Philips voor 375 miljoen euro minder aan beademingsapparaten mag leveren aan de VS. Wel wijst de grafiek op een verdere daling.

Volgens Philips heeft de Amerikaanse overheid geen reden gegeven voor de annulering van een deel van de order. Mogelijk dat het draait om een dispuut over de prijs. Volgens Philips-topman Frans van Houten is de annulering “verrassend en teleurstellend”. Eerder dit jaar bestelde de VS 43.000 ademhalingsapparaten bij Philips, waarvan 30.000 zijn geannuleerd.

De koers staat 1,2% lager op 40,61 euro. De annulering komt overeen met bijna 2% van de jaaromzet, zodat het zal doorwerken in de resultaten. Lineair berekend zou dat neerkomen op een negatief effect op de winst per aandeel van 3 eurocent. Door de hoge koers/winst van 38 is de reactie ogenschijnlijk heftig.

De druk op de koers kan aanhouden. Dat heeft meer te maken met de charttechnische positie van het aandeel dan de annulering van de order. De ondergrens van de bandbreedte ligt op 37 euro op weekbasis.

