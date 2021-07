Koersdaling Vopak nog niet voorbij

Vopak heeft negatief gereageerd op het kwartaalbericht met een koersdaling van 5,89% naar 36,42 euro.

Investtech: “We moeten terug naar 2 april 2020 om een even grote daling te vinden. Toen daalde het aandeel met 6,19%. Het aandeel keerde hiermee neerwaarts na vijf dagen met stijgingen. De omzet was bovendien hoog.”

Vopak maakte gisteren bekend dat op de activiteiten in Panama 70 miljoen is afgeboekt. Het resultaat is een forse winstdaling in Q2 naar 6,4 miljoen euro van 91 miljoen euro. De omzet steeg niet noemenswaardig van 292 miljoen vorig jaar naar 303 miljoen euro. De omzettoename komst voor een klein deel (27%) tot uitdrukking in de stijging van het bedrijfsresultaat van 247 miljoen naar 250 miljoen euro.

Vopak wil de omslagmogelijkheden uitbreiden, wat het risicoprofiel zou moeten verkleinen. Het is nog onduidelijk of dit zal leiden tot een impuls van de groei.

Het aandeel staat inmiddels op hetzelfde lage niveau als in 2019. Een verdere daling naar de low van 33 euro uit 2018 is charttechnisch waarschijnlijk. De forward koers/winstverhouding van 13,7 is niet hoog, maar wellicht een reflectie van de risico’s die een grote invloed kunnen hebben op het resultaat.

