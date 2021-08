Koersknaller IMCD is zwaar overbought

IMCD schoot gisteren met 10,5% omhoog naar 163,00 euro. Meeliften?

Investtech: “Het aandeel is nooit meer op één dag gestegen sinds we de metingen startten op 30 juni 2014. Dit was de zesde dag op een rij dat het aandeel steeg. Het aandeel is daarmee 45,70% omhoog sinds het koopsignaal van een rechthoek patroon vijf maanden dagen geleden.”

De koersknal werd veroorzaakt door het meevallende kwartaalbericht. Over de eerste zes manden steeg het bedrijfsresultaat met 46% tot 192 miljoen euro en ging de nettowinst van 90,2 miljoen euro naar 137,5 miljoen euro, een plus van 52%. Het bestuur is positief voor de rest van het jaar. De chemicaliëndistributeur wil het marktaandeel vergroten met zelfstandige groei en door overnames.

Haussiers moeten niet overmoedig worden. Het aandeel is zwaar overbought gezien de hoge stand van de RSI en een koers die boven de bovengrens van de bandbreedte staat.

IMCD is geen goedkoop aandeel met een dividendyield van 0,7% en een forward koers/winst van 38,3.

