Koningin Máxima: ‘Minder eten voor meer mensen’

De prijzen van commodities zijn in de afgelopen 12 maanden met ruim 50% gestegen. De waarschuwing van koningin Máxima komt niet uit de lucht vallen.

In Davos heeft koningin Máxima haar bezorgdheid uitgesproken over de stijgende prijzen van voedsel en energie. Groepen van mensen zullen daardoor moeten terugvallen van drie naar twee maaltijden per dag. Sommigen zelfs maar 1 maaltijd per dag.

De CRB Commodity Index staat op 337 ongeveer 5 hoger dan in 2014. De RefiniticCRB Commodity Equity Total Return Index is op 7.745 in de afgelopen 8 jaar verdubbeld. Tarwe is sinds 2017 met 150% gestegen. Brent is sinds begin 2020 met 450% gestegen tot 115,84 dollar. Sommige commodities laten enige verlichting zien. Erg overtuigend is het niet.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

