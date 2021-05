Koop de redders van het klimaat

De grootste trend van de afgelopen twintig jaar was zonder twijfel de opkomst van big tech en de werelddominantie van de grote vijf techbedrijven: de FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google/Alphabet).

Toch zijn dit niet meer de bedrijven waar beleggers op moeten focussen, zegt Randeep Somel, fondsmanager van het M&G (Lux) Climate Solutions Fund. Hoe goed de aandelen van de FAANG het ook mogen doen, de komende tien jaar draait het allemaal om duurzaamheid. En de nieuwe hoofdrolspelers heten de SOLVERS.

In de transitie naar een klimaatneutrale economie neemt Europa op dit moment het voortouw. “Europese bedrijven spelen een sleutelrol bij het naar beneden brengen van CO2-uitstoot. Die trend wordt aangevoerd door een groep pioniers die we de SOLVERS noemen. Hun acroniem is misschien nog niet zo wereldberoemd, maar zij lossen op dit moment wel grote actuele klimaatproblemen op”, zegt Somel.

S-O-L-V-E-R-S

Schneider Electric – Het Franse Schneider Electric werd door Corporate Knights uitgeroepen tot ‘Het duurzaamste bedrijf ter wereld’ van 2021. Het bedrijf loopt voorop in de digitale transformatie van energiemanagement voor woningen, datacentra, fabrieken en het elektriciteitsnet en bespaarde haar klanten daarmee in 2019 al een uitstoot van 89 miljoen ton CO2-equivalent.

Ørsted

Ørsted is marktleider in offshore windenergie en bouwde meer windmolenparken dan welk ander bedrijf ter wereld dan ook. Het Deense bedrijf wil klimaatneutraal zijn in 2025 en heeft met zijn windenergie in 2020 13 miljoen ton CO2-equivalent voorkomen.

Linde – Linde, een Amerikaans-Duits bedrijf, produceert industriële gassen zoals zuurstof aan ziekenhuizen en schone brandstof. In 2019 zorgden haar technieken voor 100 miljoen ton minder uitstoot van CO2-equivalent.

Vestas

Het Deense Vestas is de grootste producent, leverancier en exploitant ter wereld van onshore windturbines. Daarmee bespaarde het bedrijf in 2020 186 miljoen ton aan emmissies in CO2-equivalent.

EDP Renováveis

EDP Renováveis loopt voorop in groene energie en haalt 100% van zijn elektriciteit uit duurzame bronnen. Door het mogelijk te maken fossiele brandstoffen te vervangen door duurzame alternatieven, heeft het Portugese bedrijf in 2019 19 miljoen ton CO2-uitstoot bespaard.

Rockwool

Rockwool uit Denemaken maakt brandwerende steenwolisolatie, waarmee huizen en kantoren hun energieverbruik aanzienlijk kunnen verminderen. Met de bouwisolatie die het bedrijf in 2019 verkocht, bespaarde het 200 miljoen ton aan CO2 en andere schadelijke uitstoot.

DS Smith

DS Smith onderscheidt zich met duurzame verpakkingen en closed-loop recycling – een proces waarbij afval wordt verzameld en gerecycled, waarna er hetzelfde product van wordt gemaakt. Door dit materiaal te gebruiken voor zijn golfkartonnen dozen redt het Britse bedrijf per jaar ongeveer 55 miljoen bomen die anders zouden worden omgehakt.

De SOLVERS hebben net als vele andere bedrijven die toevallig niet in dit acroniem passen, de mogelijkheid om hard te groeien, zegt Somel. “Het komende decennium móeten we ingrijpen om nog iets te kunnen doen aan klimaatverandering. Daarvoor moeten we ons eigen gedrag, maar ook ons beleggingsgedrag serieus veranderen. We zien dat er overal ter wereld stappen richting duurzaam gezet worden en dat de vraag naar duurzame producten groeit. Er hoeft geen keuze gemaakt te worden tussen winst en het klimaat: je zorgt voor beide door te beleggen in bedrijven als de SOLVERS.”

