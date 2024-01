Koper kan sprintje trekken van 75%

Koop geen knijptang om koper te stelen. Investeer in een ETC copper van WisdomTree, verhandelbaar in Milaan voor 31,46 euro.

Koper wordt schaars. Het kan een prijssprintje trekken in de komende 2 jaar, meent onder meer Matgty Zhao, metaaldeskundige van Bank of America Securities. Er is sprake van een toename van de vraag, aanbodproblemen en een lagere dollar. Het zou ertoe kunnen leiden dat de prijs van koper met 75% gaat stijgen.

Geschreven door: Eddy Schekman

