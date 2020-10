KPN kan nog flink stijgen op geruchten

Wie weet wordt KPN overgenomen. Het gonst in ieder geval flink. Volgens Bloomberg zou het Zweeds investeringsfonds EQT een overname onderzoeken.

Overnamegeruchten over KPN komen regelmatig terug. Er kan echter ook sprake zijn van een drogreden om de koers een impuls te geven. Charttechnisch is die in ieder geval op een interessant moment gekomen na de mislukte aanval op de steun van 2 euro.

Als we de charttechnische fantasie volledig de vrije loop laten gaan, kan de koers van KPN stijgen van 2,24 euro naar 3,90 euro. Het aandeel noteert 14 keer de winst. Bij een koers van 3,90 euro is dat nog geen 30 keer de winst. Dat is markttechnisch acceptabel, maar zo’n waardering hoort niet bij de kwaliteit en innovatieve karakter van het bestuur.

