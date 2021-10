Kristina Hooper: ‘Evergrande gaat niet failliet’

De financiële markten hebben de gebeurtenissen rond het Chinese vastgoedbedrijf Evergrande verkeerd geïnterpreteerd. De Visie van Kristina Hooper, strateeg bij Invesco.

De vergelijking met Lehman Brothers loopt in ieder geval spaak. Bij Lehman greep de Amerikaanse overheid niet in, ondanks waarschuwingen over de toenemende schulden en risico’s in de vastgoedsector. China heeft met strengere regels wél proactief gereageerd op de stijgende schulden en de hogere vastgoedprijzen. Eind 2018 maakte de People’s Bank of China al bekend dat Evergrande een systeemrisico voor China kon veroorzaken. Omdat de overheid ervan uitging dat een of meer vastgoedbedrijven vanwege te hoge schulden in de problemen zouden komen, is ze nu goed voorbereid om de situatie aan te pakken.

China

China zal in de komende dagen en weken binnenkort maatregelen nemen om systeemrisico’s af te wenden. Evergrande gaat waarschijnlijk niet failliet, maar ontkomt uiteraard niet aan een drastische herstructurering. Dit geeft de Chinese markten de nodige ruggensteun en een signaal dat de autoriteiten niet zullen toelaten dat de vastgoedmarkt instort.

China heeft betere kaarten om een schuldencrisis af te wenden dan veel ontwikkelde markten. Volgens de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) bedroeg de schuldquote van de Chinese niet-financiële sector in 2020 289,5% tegenover 139% in 2008. Echter diezelfde ratio bedroeg voor alle landen 289,9%. China zit dus nog net onder het wereldwijde gemiddelde. Ten tweede blijft de schuldquote van China ook onder die van de VS (296,1%), het VK (304,4%), Frankrijk (374,4%) en Japan (418,9%). Enige relativering is dus op zijn plaats.

