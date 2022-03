Kristina Hooper (Invesco): ‘Vragen en antwoorden over Oekraïne-oorlog’

De menselijke tragedie in Oekraïne duurt voort. Vermogensbeheerder Invesco bundelde een aantal van de meest voorkomende vragen van beleggers en liet Chief Global Market Strategist Kristina Hooper ze beantwoorden.

De olieprijzen blijven stijgen. Wat betekent dit voor de inflatie?

De inflatiedruk is inderdaad duidelijk toegenomen, grotendeels onder invloed van de prijzen voor energie en andere grondstoffen, die door de oorlog in Oekraïne een stuk hoger zijn geworden.

Laten we dit eens in perspectief plaatsen met behulp van cijfers van de Wereldbank. Als de huidige olieprijzen aanhouden, kunnen de mondiale consumentenuitgaven voor olie als percentage van het bruto binnenlands product (bbp) de drempel van 7% overschrijden. Dat is sinds 1970 maar twee keer eerder gebeurd. In beide gevallen volgde een aanzienlijke daling van de vraag. Het risico is dus groot dat na de pandemie en de inflatie nu met een bang hart gekeken wordt naar de groei van de wereldeconomie.

Het ziet er wel naar uit dat de arbeidsomstandigheden in de VS normaliseren nu meer mensen weer aan het werk gaan. Na maanden van aanzienlijke stijgingen van de gemiddelde uurlonen, bleven deze in februari stabiel. Als de loonstijgingen niet alleen in Amerika maar ook in de andere ontwikkelde economieën blijven afnemen, kan dat de inflatoire druk enigszins verlichten.

Wat zegt het renteverschil tussen 10 en 2 jaar op Amerikaanse staatsobligaties over het risico van een recessie?

Er is veel volatiliteit op de staatsobligatiemarkten, omdat ze rekening proberen te houden met veranderende verwachtingen over het beleid van de Federal Reserve en met het groeiende geopolitieke risico sinds de Russische invasie in Oekraïne. Hoewel de spread tussen de rente op tien jaar en op twee jaar is verkleind, denken wij niet dat dit een teken is van een naderende recessie – hoewel het risico daarop wel is toegenomen.

Wat is er met de valuta’s gebeurd?

Het mag geen verrassing heten dat de roebel het zwaarst getroffen is. Zoals verwacht is de Amerikaanse dollar sterker geworden, gezien zijn status van ‘veilige haven’, terwijl de euro is verzwakt omdat de eurozone hard wordt getroffen door de crisis. Grondstoffenvaluta’s hebben uiteraard geprofiteerd van de zeer forse prijspieken in energie en industriële metalen – dit omvat de Canadese dollar, de Australische dollar en sommige valuta’s van opkomende markten in Latijns-Amerika.

Zou de Amerikaanse dollar na de sancties tegen Rusland zijn status als reservemunt bij centrale banken kunnen verliezen?

Dat is mogelijk, maar het is zeker niet ons basisscenario. Veel zal afhangen van hoe lang de reserves van de centrale banken bevroren blijven en hoezeer sommige landen een andere reservevaluta willen dan de Amerikaanse dollar. Het is mogelijk dat goud en zelfs cryptomunten aan populariteit winnen vanuit een reserveperspectief.

Waarom heeft bitcoin het tijdens deze crisis beter gedaan dan andere cryptomunten?

Bitcoin en andere cryptomunten daalden aanvankelijk samen met andere risicovolle activa toen de gebeurtenissen zich op 24 februari ontvouwden, maar bitcoin is in de dagen daarna gestegen. Dit is waarschijnlijk te danken aan het vermogen van bitcoin om economische sancties te omzeilen en gebruikers in staat te stellen over de grens te handelen, ongeacht sancties. Hoewel andere cryptomunten dit in theorie ook kunnen, denken wij dat bitcoin heeft geprofiteerd van zijn relatief meer gevestigde infrastructuur, grotere acceptatie en grotere bekendheid. Dit heeft de vraag naar bitcoin aangewakkerd. Oekraïne ontvangt ook donaties in bitcoin.

Welk perspectief zou u aan beleggers geven?

Beleggers zijn begrijpelijkerwijs onzeker over wat ze op dit moment moeten doen, als ze al iets moeten doen. Na de draai van de Fed naar een minder soepel monetair beleid hadden we al meer volatiliteit verwacht. De situatie is de afgelopen weken echter veel gecompliceerder geworden. De inval van Rusland in Oekraïne kwam voor de markten als een enorme verrassing, en dat komt tot uiting in de sell-off van de aandelenmarkten en in een deel van de speculatie op de grondstoffenprijzen.

Er zijn meer neerwaartse risico’s en meer volatiliteit op komst, aangezien de markten nog steeds zo’n dramatische afwijking van de conventionele verwachtingen blijven verwerken. De crisis in Oekraïne kan nog enige tijd aanhouden, maar de markten zullen beginnen te herstellen naarmate de wereldeconomie zich aanpast. De volatiliteit is zelfs intraday aanzienlijk toegenomen dit jaar voor zowel aandelen als obligaties, maar wij hebben geen paniekbewegingen en capitulatie gezien. Dat kan er ook op wijzen dat de volatiliteit, gekoppeld aan de perceptie van onzekerheid, nog enige tijd kan aanhouden.

Volgens ons is dit niet het moment om aandelen te laten vallen als je een langere tijdshorizon hebt. Zoals wij al zo vaak hebben gezegd, is dit een tijd om goed gediversifieerd te zijn over en binnen activaklassen, met inbegrip van alternatieven zoals grondstoffen.

