Laat extreme koerswinst ArcelorMittal (68%) niet liggen

ArcelorMittal daalde gisteren met maar liefst 16,2% naar 8,63 euro.

Het is alsof de coronacrisis weer is begonnen, want op 12 maart daalde de koers met 18,5%. De werkelijke reden is dat de onderneming mede door de crisis met een emissie komt van 2 miljard dollar. Ratingbureau’s hebben de onderneming de status van junk gegeven.

ArcelorMittal zal nooit loskomen van de ontwikkeling van het economisch klimaat. In de afgelopen 12 maanden is de koers met 44% gedaald. Dat is veel vergeleken met de prijsdaling voor ijzererts van 15% in dezelfde periode. Aluminium noteert 17% lager dan 12 maanden geleden. Bij deze prijsdalingen is de vraag gerechtvaardigd om te denken dat de koers te ver is doorgeschoten.

Het is positief dat de koers recent de aanval op de low van 2016 van 6,50 euro heeft afgeslagen. Voor de lange termijn betekent dit dat de eerste weerstand ligt op 14,50 euro (68% boven huidige koers) en de volgende op 20,50 euro. Het is een aandeel dat kan worden gestaffeld voor wie – net als ik – niet gelooft in een depressie, maar het blijft wel een gok om een beeld te vormen van hoe de onderneming uit de crisis komt.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14871 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht