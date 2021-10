Lage of hoge inflatie: aandelen doen het goed

De Amerikaanse inflatie, gemeten aan de hand van de consumentenprijsindex CPI, zal naar verwachting geleidelijk dalen naar 2,50% tot 2,75% tegen eind 2022, zo verwacht portefeuillemanager Ritchie Tuazon van vermogensbeheerder Capital Group.

“Als de inflatie inderdaad beperkt blijft, dan zal de Federal Reserve logischerwijs geen haast maken met een renteverhoging, uit vrees het economisch herstel te doen ontsporen”, aldus Tuazon. Een eerste renteverhoging van de Fed zal er volgens de portefeuillebeheerder pas in 2023 komen, wat later is dan de marktverwachtingen.

Wat als deze vooruitzichten verkeerd uitvallen en de consumentenprijzen toch fors stijgen? “Dat is zeker niet ons basisscenario, maar je moet er wel rekening mee houden bij de samenstelling van je portefeuille”, vindt Tuazon. Hij geeft daarom bijvoorbeeld de voorkeur aan Treasury Inflation-Protected Securities, of TIPS, als een effectieve afdekking tegen hogere inflatie.

Aandelen

Wat aandelen betreft, wijst Tuazon op een paar vuistregels. Historisch gezien hebben hogere prijzen een impuls gegeven aan grondstoffen, evenals aan sectoren die profiteren van hogere rentes (zoals banken) en aan bedrijven met prijszettingsvermogen in ‘must-have’ categorieën zoals halfgeleiders en populaire consumentenmerken.

Tegelijk herinnert Tuazon eraan dat lange periodes van hoge inflatie zeldzaam zijn in de Amerikaanse geschiedenis. In de afgelopen 100 jaar bleef de inflatie er doorgaans onder de 5%. Na de financiële crisis van 2007-2009, bereikte de inflatie slechts met moeite het niveau van 2%. En dat ondanks de ongekende stimulus van de Fed.

Een ander belangrijk punt: pas bij een inflatie van 6% of meer krijgen financiële activa het moeilijk. Voor beleggers kan inflatie zelfs een goede zaak zijn. Zelfs in tijden van hogere inflatie hebben Amerikaanse aandelen en obligaties over het algemeen solide rendementen opgeleverd, zoals blijkt uit de grafiek ‘Stocks and bonds have done well in various inflation environments’.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16610 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht