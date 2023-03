Larry Fink (BlackRock): ‘Silicon Valley Bank geldt als een klassiek voorbeeld van een mismatch’

De jaarlijkse brief van Larry Fink gaat in op verschillende knelpunten waar beleggers en andere belanghebbenden van BlackRock momenteel mee te maken hebben.

Het belangrijkste onderwerp in deze brief is het huidige macro-economische klimaat. En dit beperkt zich niet alleen tot inflatie, stijgende rente en spanningen in de bankensector. Economieën die steeds verder gefragmenteerd raken en het toenemende protectionisme en de maatschappelijke polarisatie hebben ook gevolgen voor beleggers.

De mix van bovengenoemde knelpunten en groeiende geopolitieke spanningen heeft nationale en economische veiligheid voor het voetlicht gebracht en dit zal aanzienlijke gevolgen hebben voor de manier waarop vermogensbeheerders en asset owners kapitaal toewijzen en portefeuilles bouwen.

Bestuurders in de publieke en private sector ruilen efficiëntie en lagere kosten in voor meer weerbaarheid van de toeleveringsketen en nationale veiligheid. Fink schrijft in zijn brief dat de afweging tussen kosten en veiligheid een van de redenen is “waarom ik denk dat de inflatie hardnekkig is en het moeilijker wordt voor centrale banken om deze in te dammen. Daarom denk ik dat de kans groot is dat de inflatie de komende jaren op 3,5% tot 4% uitkomt.”

Fink stipt aan

• Het belang van keuze: BlackRock heeft te maken met klanten met een breed scala aan voorkeuren, verwachtingen en tijdslijnen. We bieden hen oplossingen om hun beleggingsdoelen te behalen.

• De prijs van het snelle geld: Silicon Valley Bank geldt als een klassiek voorbeeld van een mismatch van schuld versus eigen vermogen. Was dit een eenmalige gebeurtenis of vallen er meer dominostenen om?

• Het belang van hoop voor bestuurders en beleggingen: We zijn de afgelopen jaren veel kwijtgeraakt en dat heeft het optimisme en het geloof in een betere toekomst aangetast. We hebben leiders nodig die mensen hoop bieden en die een duidelijke visie schetsen voor een betere toekomst.

• De stille pensioencrisis: Wanneer mensen bang zijn, kan het zijn dat ze gaan sparen. Ze beleggen niet tenzij ze vertrouwen hebben in de toekomst. Om deze crisis aan te pakken, moeten we doorgronden wat de motor is achter financiële beslissingen in verschillende markten.

• Hoe we onze beleggers helpen kansen te vinden in de energietransitie: Onze aanpak van duurzaam beleggen is hetzelfde als onze aanpak over ons gehele platform: we bieden oplossingen en we streven naar de beste risicogecorrigeerde rendementen die passen bij hun specifieke doelen. Ons werk wordt altijd onderbouwd door onderzoek, data en analyses.

• We werken aan meer proxy-voting mogelijkheden voor onze klanten: Veranderingen in het stemecosysteem kunnen een krachtige stempel drukken op corporate governance hervormingen.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.



