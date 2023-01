LGIM: ‘India opent zich voor obligatiebeleggers’

India stond lange tijd los van de financiële en reële economieën in de rest van de wereld. Nu maakt de Indiase overheid plannen om haar economische achterstand in te halen op landen zoals China, inclusief een grotere opening van haar financiële markten.

Indiase staatsobligaties kunnen zo een aantrekkelijk instrument worden om te diversifiëren, zegt Volker Kurr, Head of Europe, Institutional, bij vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM).

FAR-programma sinds 2020

Het Indiase subcontinent telt 1,4 miljard inwoners en staat op de vijfde plek van de grootste economieën in de wereld. Volgens OECD-voorspellingen zal India in 2050 de derde plek veroveren, met alleen nog China en Amerika voor zich.

De Reserve Bank of India introduceerde in maart 2020 het ‘Fully Accessible Route’ (FAR) programma. Sindsdien kunnen buitenlandse beleggers staatsobligaties kopen in lokale valuta, zonder de quota en restricties die dit eerder in de weg stonden. Er zijn nu zo’n 22 obligaties beschikbaar ter waarde van $320 miljard Amerikaanse dollar, maar het totale aandeel van buitenlandse beleggers is nog maar 2%.

Diversificatie door lage correlatie

Als aanvulling op een portefeuille kunnen de Indiase effecten bijdragen tot diversificatie. De correlatie van Indiase obligaties met de obligatiemarkten van de meeste geïndustrialiseerde landen is zeer zwak of zelfs negatief. De correlatie met andere opkomende markten is eveneens gering.

Dit is een gevolg van het afschermingsbeleid, dat verhinderde dat India nauwer werd geïntegreerd in de wereldeconomie. Een andere reden ligt in de bijzondere economische structuur van India. De export van grondstoffen is hier slechts van secundair belang, in tegenstelling tot in veel opkomende landen. Het land exporteert daarentegen op grote schaal diensten, vooral in de IT-sector.

India heeft aantrekkelijke yields

De yields op Indiase staatsobligaties ogen aantrekkelijk. De gemiddelde yield van een FAR-obligatie bedroeg begin dit jaar 7%. Daarbij heeft India een investment grade rating van BBB- en de verwachtingen van de ratingbureaus voor India zijn stabiel. Vergeleken met Amerikaanse staatsobligaties zien ze er dus aantrekkelijk uit.

Opname in indexen J.P. Morgan en Bloomberg

De openstelling voor buitenlandse beleggers doet indexleveranciers zoals J.P. Morgan en Bloomberg overwegen om het land in hun indices op te nemen. India staat sinds januari 2020 op de Watch List van J.P. Morgan en kan 10% gaan uitmaken van de JP Morgan GBI-EM index, waarmee het op een na grootste land zou worden. Dat zou naar verwachting voor het einde van dit jaar in tien maandelijkse stappen van 1% zijn. Mocht ook Bloomberg India daarna meenemen in zijn Global Aggregate Index, dan zou het aandeel van buitenlandse beleggers kunnen stijgen naar 9% tegen 2030. Een toename in vraag, als gevolg van de opname in de indices, kan leiden tot een stijging van prijzen of een daling van yields van bijvoorbeeld 30 tot 50 basispunten.

Verwachtingen voor de roepie

Bij het investeren in Indiase staatsobligaties is de volatiliteit van de roepie natuurlijk een belangrijke factor. De afgelopen 9 jaar bleef de roepie redelijk stabiel ten opzichte van de euro vergeleken met valuta van andere opkomende markten. Als reactie op crises in het verleden heeft India buitenlandse valutareserves opgebouwd. Na China heeft het de grootste reserve van de opkomende markten en daarmee de vierde wereldwijd. Zelfs na de recente valuta-interventies houdt India er enorme reserves op na, waarmee het de valuta stabiliseert zonder de rente te verhogen.

India heeft een klein tekort op de lopende rekening, wat de roepie sterker maakt. Zelfs met een relatief hoge schuld voor een opkomende markt, 84% van het BBP, wordt India ‘crisis-proof’ geacht, gezien de schuldeisers vooral in eigen land zitten en gezien de economische groei van het land.

ESG-vereisten India

India heeft nog grote stappen te maken op het gebied van de rol van vrouwen in de samenleving, rechtspraak en klimaat. Het land streeft naar klimaatneutraliteit, maar pas in 2070. Tegelijk is India de grootste democratie ter wereld. Gezien de groei van autocratische structuren overal ter wereld, is het vanuit Westers perspectief belangrijk om in India te investeren.

ETF’s als instappunt

Voor diegenen die de markt van India passief willen benaderen zijn er twee ETF’s die de J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds index volgen. Die index volgt de prestaties van fixed-income Indiase staatsobligaties in de lokale valuta die onder het FAR-programma gekocht kunnen worden. De ETF’s worden verhandeld op Europese beurzen.

