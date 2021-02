LGIM introduceert eerste waterstof-ETF

Vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM) breidt met de L&G Hydrogen Economy UCITS ETF haar reeks duurzame ETFs uit. Deze reeks bestaat onder andere al uit de L&G Clean Energy ETF en de L&G Battery Value-Chain ETF.

Het gaat om de eerste waterstof-ETF in zijn soort en biedt beleggers een mogelijkheid in te spelen op de lange termijn transitie naar een koolstofarme ‘waterstof’-economie. Het betreft de technologieën en bedrijven die de productie van goedkopere, schone vormen van waterstof mogelijk maken en de technologieën die naar verwachting een belangrijke rol gaan spelen in de waterstofeconomie.

