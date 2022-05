Liever Shell dan Just Eat Takeaway

De klappen op de beurzen duwen het vertrouwen in het huidige beursklimaat onder de Nederlandse Saxo Bank-beleggers verder omlaag. Dat blijkt uit de nieuwe Saxo Market Sentiment van mei, waarvoor beleggende klanten via een vragenlijst uitgenodigd worden hun oordeel over het beursklimaat te geven. Uit dit onderzoek blijkt ook dat Just Eat Takeaway bij beleggers helemaal uit de gratie is.

Saxo Bank-beleggers beoordelen het huidige beursklimaat deze maand met een -1,9 (op een schaal tussen -15 en +15). Een neerwaartse lijn ten opzichte van april, toen het vertrouwen werd gepeild op -0,4%. Ook nu spelen de oorlog in Oekraïne en stijgende rentepercentages door oplopende inflatie mee. Ook het doorzetten en aanscherpen van het ‘zero tolerance’-beleid van de Chinese overheid is geen goed nieuws voor de wereldeconomie.

Over de inflatie is er bovendien weinig optimisme te bespeuren. Vier op de tien beleggers verwacht dat het inflatiecijfer in Q3 gemiddeld uitkomt tussen de 7,5 en 10%, waar een kleinere maar substantiële groep (16%) verwacht dat deze boven de 10 en zelfs boven 12.5% stijgt. Slechts 6% van de respondenten denkt dat het inflatiecijfer onder de 5% zal blijven.

Geslonken vertrouwen laat zich ook gelden bij de indices. Het vertrouwen in de ontwikkeling van de AEX (-1,49%) en de S&P 500 (-1,22%) de komende dertig dagen laat geen optimisme zien. Eén op de vijf beleggers denkt zelfs dat de AEX op -5% uitkomt. Verder valt hier op dat 8% van de gepeilde beleggers een stijging van 8% van de Amsterdamse index verwacht. In april werd er nog voorzichtigheid betracht rondom de S&P 500 aandelenindex met een percentage vlak onder nul (-0.07%) maar daar is nu dus geen sprake meer van.

Risico nemen

De groep beleggers die meer risico wil gaan nemen blijft klein, circa 8% zegt dat te doen. Bijna een kwart (23%) verkiest juiste een kalmere aanpak. De rest (69%) verandert niets aan het risicoprofiel. De neergang in het vertrouwen vertaalt zich dus nog niet in veranderend beleggingsgedrag wat betreft het nemen van risico. De grootste groep beleggers – 90% – belegt in aandelen, met ETF’s (29%) en opties (circa 22%) op plek twee en drie van de populairste instrumenten.

Wel zijn er veranderingen bij de meest verhandelde aandelen. De top-drie populairste aandelen is ongewijzigd (Shell, ASML, ING), maar Just Eat Takeaway heeft Shell afgelost als favoriet aandeel om van de hand te doen. Shell staat nu op de tweede plek, Philips complementeert het rijtje als derde.

Energie vluchthaven

De technologiesector is niet meer de favoriet om in te beleggen. De energiesector duikt bovenaan de lijst op, ruim vier op de tien respondenten zet energie op plek 1. Grondstoffen volgt op de voet (41%) en informatietechnologie vult de derde plek met 34%t.

Dollar door het dak

Gevraagd naar de favoriete regio om te investeren verkiest 57% van de respondenten Europa, een daling van 10% ten opzichte van april. De VS daarentegen is voor ruim 35% van de beleggers de voorkeursregio, een positief verschil van 7% met vorige maand. Van de dollar verwacht bijna de helft van de ondervraagde dat deze aan kracht wint ten opzichte van de euro, waar dat in april slechts 38% was. 14% van de beleggers denkt dat juist de dollar aan kracht inboet in de komende dertig dagen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17331 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht