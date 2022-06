Luxe geen diamanten belegging

Luxemerken hebben de verwachtingen voor hun Chinese activiteiten dit jaar verlaagd na de nieuwste Covid-lockdowns van het land, volgens een Oliver Wyman-enquête die exclusief met CNBC is gedeeld.

Premium consumenten- en luxegoederenmerken verwachten dit jaar slechts 3% jaar-op-jaar groei van hun activiteiten op het vasteland van China, een scherpe daling ten opzichte van een stijging van 18% die ze een paar maanden geleden voorspelden, aldus het rapport.

“Er is een enorme twijfel over de vraag of het consumentenvertrouwen snel kan herstellen, zoals in 2020 en 2021”, zei Oliver Wyman-directeur Kenneth Chow.

Waarderingen

De aandelen van de (luxe)merken staan niet extreem hoog gewaardeerd. LVMH staat nog geen 23 keer de winst. Adidas, Anta en Nike noteren tussen de 24 en 30 keer de winst. Anta is het Chinese spiegelbeeld van Nike. Chow Tai Fook Jewellery is betrekkelijk goedkoop met een waardering van 20 keer de winst.

De World Luxury Index staat 34% beneden de top van eind vorig jaar bij een verlies van de AEX met 21% en een daling van de Stoxx Europe 600 Food & Bererage Euro Index met 17% in dezelfde periode. Luxe is dis 100% sterker gedaald dan voedsel. Dat roept een ander beeld op an de kooplust van de rijken tijdens een crisis. Corona zal ongetwijfeld een extra negatieve impuls zijn geweest, maar het verklaart niet de 100%.

De extra sterke daling van luxury is geen reden om zwaar op een herstel van deze sector in te zetten. De World Luxury Index staat op 358,62 nog ruim 13% boven de steun van 310, zijnde het correctieniveau van twee derde van de opgaande beweging die begin 2020 is ingezet.

