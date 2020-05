Maaltijdbezorging blijft. Kansen volgens Robeco, maar bedreiging voor Just Eat Takeaway

Het groeipotentieel van de markt voor online maaltijdbezorging blijft overeind, ondanks de impact van de coronacrisis. Online maaltijdbezorging groeit tot 2022 met 20% per jaar, verwacht Jack Neele, portfoliomanager van de Global Consumer Trends Equities-strategie bij vermogensbeheerder Robeco.

Ondanks de tegenwind op korte termijn als gevolg van de Covid-19-crisis, is Neele ervan overtuigd dat de groeimotoren intact blijven voor de sector. Daarin is de afgelopen tijd bovendien zwaar geïnvesteerd. Een consolidatieslag in deze relatief jonge markt biedt volgens Neele tevens perspectief op groei en een verbeterde winstgevendheid, ondanks de uitdagingen als gevolg van de coronacrisis.

Neele constateert dat de belangrijkste reden achter de opkomst van online afhaalmaaltijden niet zozeer een toename van het totale aantal geleverde maaltijden is, maar eerder een verschuiving van telefonisch naar online bestellen. In Nederland ligt de penetratiegraad van online eten bestellen op 30%, in het Verenigd Koninkrijk op 60%. “De hoge penetratiegraad in het VK suggereert dat in andere landen, zoals Nederland, Duitsland of de VS, het aandeel van online bezorging de komende jaren aanzienlijk kan toenemen.”

Penetratie

In opkomende markten ligt de penetratiegraad aanzienlijk lager, tussen 1% en 5%. Een belangrijke uitzondering vormt China, waar de penetratie dichter bij de niveaus van ontwikkelde markten van rond de 20% ligt. “Daarmee is China verreweg de grootste markt met meer dan 400 miljoen actieve gebruikers van online maaltijdbezorgdiensten, wat betekent dat ongeveer twee op de drie gebruikers wereldwijd Chinees zijn”, besluit Neele.

Just Eat Takeaway

Het aandeel Just Eat Takeaway staat op 93,02 euro vlak boven de oude top van 95 euro. De onderneming is nog verliesgevend. Wel bruikbare ratio’s liegen er niet om. Het aandeel noteert 5,1 keer de boekwaarde en maar liefst 12,8 keer de omzet. Het zijn waarderingen die erop wijzen dat het aandeel het voortdurend zal moeten hebben van gepimpte verhalen over de groei. Robeco werkt daar duidelijk aan mee met de uitspraak dat de hoge penetratiegraad in het VK dat de groei in andere landen aanzienlijk kan toenemen. Dat moet je willen geloven. Ik zou er vraagtekens bij plaatsen. Een ding is onvermijdelijk: een sterke koersval bij tegenvallende groei.

