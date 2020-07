Mark Lacey (Schroders): ‘Goudrally lijkt niet op bubbel’

De goudprijs is dit jaar al meer dan 20% gestegen. Sommige beleggers balen dat zij de rally gemist hebben en denken dat het edelmetaal nu te duur is om nog te kunnen profiteren van een prijsstijging.

Mark Lacey, Head of Commodities Schroders, denkt dat de rally in goud en goudaandelen nog lang niet voorbij is. De goudprijs heeft de neiging tegen het einde van een cyclus scherp te stijgen, bijna in een rechte lijn. In 2011 schoot de prijs 15% omhoog in de maand voor de piek. In 1981 steeg de goudprijs 80% gedurende twee maanden. “We hebben een checklist opgesteld van waarschuwingssignalen, die moet helpen om beleggers te waarschuwen als het goud richting een bubbel beweegt. Er zijn opvallende verschillen tussen nu en 2011. De vraag komt zelfs op of er überhaupt wel sprake is van een bubbel.”

Koopgrage ETF’s

Bij ETF’s in fysiek goud is er een enorme kooplust. Dat is een van de drijfveren achter de huidige prijsstijging. Dit jaar is er 643 ton goud toegevoegd aan fysieke goud-ETF’s, tegen 372 ton in 2019. Als referentie, 656 ton goud is zo’n 40% van de jaarlijkse goudproductie. Wijst die enorme hoeveel goud in trackers dan op een bubbel? Schroders denkt van niet, omdat we leven in een tijdperk van gigantische wereldwijde liquiditeitscreatie en zeer hoge waarderingen van financiële activa. Dan is het belangrijk te kijken naar de relatieve verhoudingen. Zo bezien zijn de goudvoorraden helemaal niet bijzonder hoog. In 2011 vertegenwoordigden de goud-ETF’s ca. 10% van alle ETF-holdings wereldwijd. Tegenwoordig ligt dat percentage dichtbij 2,5.

Inflatie stuwt goudprijs verder

Tegen de achtergrond van een recordhoge wereldwijde schuld denkt Schroders dat het mondiale macrobeleid ingrijpend zal wijzigen, in de richting van een veel grotere acceptatie van inflatie. Het leidt waarschijnlijk tot een diepere negatieve reële rente en een groter risico op brede valutadalingen. Schroders denkt dat in dit klimaat meer opwaarts potentieel is voor de goudprijs.

Goudproducenten lopen nog achter

Voor goudproducenten zijn de huidige condities zeer gunstig en dat is in scherp contrast met 2011. De operationele kosten zijn beter onder controle, kapitaalbestedingen zijn conservatief. Met de hoge goudprijs profiteren de goudbedrijven van recordmarges en forse vrije kasstromen. Toch blijven de goudaandelen nog achter in prestaties bij het edelmetaal zelf. Dat is ook een teken dat er meer potentieel is voor deze cyclus.

