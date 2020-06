Markten winnen aan kracht. Waar liggen de kansen

Aandelenmarkten beginnen aan kracht te winnen. De AEX ETF is eind juni 3,9% boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde gekomen. Er lijkt dus sprake te zijn van een doorbraak.

Ook andere op ETF’s gebaseerde sectoren hebben hun afstand vergroot op het 200-daags gemiddelde. De sterk ontwikkelende ETF’s zijn communicatie, gezondheid, biotech, retail en technologie. Deze hebben allemaal een impuls gekregen door de coronacrisis.

Andere markten zullen volgen als Indonesië, Brazilië, Spanje en Italië. Het is opvallend dat de S&P 500 Growth eerder is uitgebroken dan de S&P 500 Value, want een signaal is dat beleggers in een bijzonder vroeg stadium van de coronacrisis zijn gaan inspelen op een economisch herstel en een nieuwe fase van groei.

