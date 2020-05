Masterclass: Beleggen in economisch zware tijden

In de komende periode worden de gevolgen van de lockdowns zichtbaar in de economie. Hoe gaat de beurs daarop reageren? En hoe moet je daar als belegger op inspelen? De antwoorden op deze vragen krijgt u tijdens de volledig online BeleggersFair Kennis Update op 26 juni.

Op 26 juni vindt de eerste volledig online editie plaats van de BeleggersFair Kennis Update; een dag vol interessante (gratis) webinars voor beleggers. Jan-willem Nijkamp (foto), Senior Vermogensbeheerder bij Fintessa, geeft om 10.30 uur de masterclass ‘Beleggen in economisch zware tijden’.

De coronacrisis heeft onverwacht een enorme ravage aangericht op de beurs. De overheden kozen in eerste instantie voor indamming van het virus. De gezondheid stond voorop. Vervolgens kwam de economie. Er werd door middel van ongekende steunmaatregelen tijd gekocht om de economie overeind te houden. De centrale banken deden met hun zeer ruime monetaire beleid ook een duit in het zakje. Gevolg van deze ongekende maatregelen is dat de beurs – vooralsnog – een bodem lijkt te hebben gezet.

Maar nu volgt de periode waarin de gevolgen van de lockdowns zichtbaar worden in de economie: grote verliezen, ontslagen, bedrijfssluitingen, saneringen, hele sectoren die zwaar in de verdrukking zijn gekomen. Hoe gaat de beurs daarop reageren? Wat zijn de gevolgen van de ongelimiteerde steunmaatregelen van overheden en centrale banken? Krijgen we inflatie? Zal de beurs nog een tweede keer wegzakken?

Hoe moet je daar als belegger op inspelen? Was het achteraf misschien toch verstandiger helemaal uit te stappen? Of slechts gedeeltelijk? En waar liggen de kansen en bedreigingen? In welke asset classes kun je het beste wel beleggen en in welke niet? In welke sectoren kun je het beste beleggen en in welke niet? Zo is het opvallend dat bijvoorbeeld de technologiesector zich tijdens de crisis goed heeft gehouden. Diverse fondsen staan YTD zelfs op winst, ondanks de crisis. Ondanks de crisis. Hoe komt dat?

Andere sectoren zoals banken, verzekeraars en energie gingen zwaar onderuit. Dividendbeleggen bleek opeens niet erg lucratief. Daarnaast is het belangrijk om een portefeuille te hebben waarin het risico zoveel mogelijk gereduceerd is. Dat wordt gerealiseerd door een goede spreiding over assets, sectoren en valuta. Wat zullen bijvoorbeeld de gevolgen zijn van de ongelimiteerde steunmaatregelen? Gaat de inflatie na vele jaren dan toch oplopen? En hoe kun je je als belegger daartegen wapenen? Tenslotte: hoe moeten we deze crisis plaatsen ten opzichte van eerdere zware crises uit het verleden (1987, 2001, 2008).

Klik hier om u aan te melden voor de BeleggersFair Kennis Update en deze online masterclass

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht