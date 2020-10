Masterclass: Beleggen met je uitkerende lijfrente

Wilt u meer halen uit uw vrijvallende lijfrente? Breng dan een virtueel bezoek aan deze masterclass. Joop van de Groep, Relatiebeheerder VRY van Fintessa, vertelt meer over deze beleggingsoplossing.

Wilt u meer halen uit uw vrijvallende lijfrente? Dat kan met LijfrenteBeleggen van VRY van Fintessa. Niet alleen voor particulieren met een lijfrente, maar ook voor ondernemers met een Oudedagsverplichting (ODV), Fiscale oudedagsreserve (FOR) en/of Stakingslijfrente. Laat de lijfrente die vrijkomt voor u werken!

De masterclass ‘Beleggen met je uitkerende lijfrente; voor particulieren én ondernemers’ vindt plaats om 9.15 uur. Klik hier voor een gratis ticket.

Joop van de Groep FFP

Relatiebeheerder bij VRY van Fintessa

Tijdens zijn studie financiële economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam is zijn interesse gewekt voor beleggingsleer en alles wat daarmee samenhangt. In 1993 is hij afgestudeerd op ‘De handel in afgeleide producten (derivaten) door de banken en de risico’s hiervan voor het financiële systeem’. Na zijn studie kwam hij in dienst bij de Rabobank als beleggingsadviseur. Na enige tijd werd hij tevens financieel planner voor vermogende particulieren, ondernemers en DGA’s. In 1997 trad hij toe tot het managementteam.

Na 10 jaar Rabobank maakte Van de Groep in 2004 de overstap naar vermogensbeheer. Deze functie heeft hij bij diverse zelfstandige vermogensbeheerders uitgeoefend, waaronder AFS Capital Management, Keijser Capital en Antaurus Vermogensbeheer. Sinds 1997 is hij gecertificeerd financieel planner. Bij Fintessa is hij niet alleen relatiebeheerder en lid van het beleggingsbeleid comité, maar stuurt hij tevens het team van vermogensbeheerders aan.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht