Masterclass: Vier beleggingstips die kunnen verdubbelen

Albert Jellema van ProBeleggen geeft tijdens deze masterclass zijn visie op de Nederlandse markt. Ook noemt hij een viertal bedrijven die volgens hem een duidelijke kans bieden om te verdubbelen in aandelenkoers.

2020 verloopt voor beleggers onstuimig. De AEX-index, hoofdgraadmeter van de Nederlandse beurs, daalde vanaf de piek dit jaar met 25% naar een niveau van onder de 400 punten. Het kleinere broertje, de AMX-index, daalde zelfs ruim 30% vanaf de piek. De coronapandemie en paniek op de oliemarkt zetten de aandelen in vuur en vlam. De beurzen herstelden stevig, maar gemiddeld staan aandelen nog op een behoorlijk verlies.

Het verschil in rendement tussen de verschillende aandelen is enorm. Zo staat bijvoorbeeld Adyen op een winst van 122%, Unibail op een verlies van 76% en Shell staat 58% onder water. Welke aandelen bieden wat dat betreft de beste kan op een enorme inhaalslag?

In zijn visie op de Nederlandse markt staat Albert Jellema, oprichter van ProBeleggen, uitgebreid stil bij vier bedrijven met uitstekende marktposities die relatief slecht presteerden. Volgens Jellema bieden ze een duidelijke kans om te verdubbelen in aandelenkoers.

Na het bijwonen van deze masterclass weet u hoe deze bewezen professional met een uitstekend track record aankijkt tegen de markt en krijgt u scherpe analyses op een viertal aandelen met verdubbelpotentieel!

Albert Jellema

Oprichter ProBeleggen en De AandeelHouder.nl

Albert Jellema studeerde in 1999 af als bedrijfseconoom aan de Rijks Universiteit Groningen. Bij ABN Amro werkte hij als vermogensbeheerder voor welgestelde particulieren om vervolgens mede het hoog dividend aandelenfonds te lanceren. Dit fonds groeide snel naar een beheerd vermogen van ruim €1 miljard. Jellema voltooide in de tussentijd de postdoctorale opleiding tot beleggingsprofessional, genaamd CFA.

In 2005 benadert het Nederlandse Hedgefund GO Capital Jellema, waar hij uiteindelijk partner werd. Het fondsvermogen steeg in enkele jaren richting de € 600 miljoen. Als co-manager van beide fondsen won Albert verschillende prijzen.

Opgericht in 2014 biedt ProBeleggen beleggers een unieke manier om beter, verstandiger en met meer resultaat te beleggen. Deelnemers krijgen toegang tot succesvolle beleggers die, met eigen geld, beleggen in bijvoorbeeld Nederlandse aandelen, technologie aandelen, ETFs, opties en dividendaandelen. Met een abonnement hebt u toegang tot de portefeuilles van alle Pro’s, de marktvisie, aandelen analyse en investment cases (beleggingstips).

Naast het oprichten van ProBeleggen in 2014 startte Albert Jellema De AandeelHouder.nl. Als Pro bij ProBeleggen behaalt Albert uitstekende rendementen die het marktgemiddelde duidelijk verslaan.

