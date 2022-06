Meest verhandelde aandelen per land: mei 2022

De markten zaten vol ups en downs, maar eindigden ongeveer op hetzelfde niveau als aan het begin van mei. De EURO STOXX 50 sloot de maand iets lager (-0,36%) dan waar hij mee begon. De S&P 500 eindigde mei op 0,01%, ondanks het feit dat de S&P 500 kortstondig in bear territorium terechtkwam op de 20ste. Ten opzichte van begin dit jaar zijn de EURO STOXX 50 en de S&P 500 respectievelijk 11,85% en 13,30% gedaald.

Afgelopen maand zagen we twee nieuwkomers op onze kaart:

UniCredit

UniCredit is een internationale bankgroep uit Italië. Hun kernmarkten bevinden zich in Italië, Duitsland en Centraal- en Oost-Europa en het bedrijf levert diensten aan meer dan 15 miljoen klanten wereldwijd.

UniCredit is een van de weinige westerse banken die veel doet in Rusland. Na de Russische inval in Oekraïne kelderde de beurskoers van UniCredit en werden fusiegesprekken met het Duitse Commerzbank op de lange baan geschoven. Hoewel de koers van het aandeel nog steeds lager is dan aan het begin van het jaar, sloot het de maand mei 22,47% hoger af. De koers begon te stijgen nadat het bedrijf op 10 mei aankondigde dat het snel zou beginnen met zijn inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van €1,6 miljard. Dat programma liep eerder risico door de invasie van Rusland.

KGHM Polska Miedz

KGHM is een Poolse onderneming die zich bezighoudt met de winning en verwerking van natuurlijke hulpbronnen, zoals koper, rhenium, goud en zilver. De onderneming is vooral actief in Polen, Canada, Chili en de VS. Het is een van de grootste aandelen op de beurs van Warschau, met een marktkapitalisatie van €6,34 miljard. KGHM was een van de vier aandelen op de kaart die in mei stegen in koers, en eindigde de maand in het groen met 0,41%

Grootste koersbewegingen

De aandelen met de grootste koersbewegingen deze maand waren Banco Comercial Portugues en Just Eat Takeaway.com.

Banco Comercial Portugues

Met een koersstijging van 29,59% werd Banco Comercial Portugues de winnaar van mei. De koers van het aandeel was relatief vlak gedurende de eerste helft van mei, maar steeg aanzienlijk na de bekendmaking van de resultaten voor het eerste kwartaal op 16 mei. Banco Comercial Portugues rapporteerde een netto-inkomen van €112,9 miljoen, bijna een verdubbeling van het netto-inkomen in dezelfde periode op jaarbasis.

JET

Het Nederlandse voedselbezorgingsbedrijf Just Eat Takeaway zag de grootste koersdaling, namelijk 20,95%. De koers van het aandeel is ten opzichte van het begin van het jaar met 57,12% gedaald, en het is een ontwikkeling met ups en downs geweest.

Niet alleen lopen de bestellingen van eten terug nu we over het hoogtepunt van de pandemie heen zijn, het bedrijf wordt ook kritisch bekeken door aandeelhouders vanwege de overname van zijn Amerikaanse tak Grubhub, die het vorig jaar kocht voor $7,3 miljard. Als reactie daarop heeft Just Eat Takeaway voorgesteld om het te verkopen. Maar dit zou flink verlies betekenen aangezien Grubhub nu ongeveer 5 miljard dollar waard is.

Meer recent, begin mei, kondigde Just Eat Takeaway aan dat de voorzitter van de raad van commissarissen, Adriaan Nuehn, niet zou worden herbenoemd. Ook werd de COO, Joerg Gerbig, onderzocht vanwege mogelijk wangedrag tijdens een bedrijfsevenement en moet hij misschien vertrekken.

