Meevallende cijfers Intel. Kopen? Nee!

Intel heeft meevallende kwartaalcijfers geboekt, maar dat betekent niet dat alle transistoren op groen zijn gesprongen. Integendeel.

De kwartaalomzet kwam uit op 19,6 miljard dollar tegen en raming van 17,8 miljard dollar. Vergeleken met vorig jaar is een vrijwel gelijke omzet behaald. De winst laat eenzelfde beeld zien: 5,1 miljard dollar tegen en raming van 4,2 miljard dollar. De winst per aandeel steeg met een kwetsbare 4% tot 1,24 dollar. Voor het derde kwartaal verwacht Intel een winst per aandeel van 1,08 dollar, vergelijkbaar met de raming van analisten.

Valt tegen

De cijfers zijn niet denderend tegen de achtergrond van een chiphongerige maatschappij. Qua techniek wordt de onderneming links en rechts ingehaald. Niet alleen bij de gewone pc-chips, maar ook op het niveau van servers. Het probleem is simpel: energiezuinige chips zijn niet zuinig genoeg en te graag. Het is niet voor niets dat op technische webblogs suggesties worden gedaan dat Microsoft eigen chips moet gaan ontwikkelen.

Geen vertrouwen

Intel noteert in Europa 47,40 euro. In de nabeurs daalde de koers met 2,6%. De koers/winstverhouding van 12,6 is niet hoog en een signaal dat de markt niet al te veel vertrouwen heeft in het inlopen van de technologische achterstand. Dat kan terugslaan op Microsoft als Intel niet snel genoeg weet te vernieuwen. Dan kan met Microsofts Windows hetzelfde gebeuren als met Intel.

De weekchart voor Intel geeft aan dat de bodem nog niet is bereikt. De ondergrens van de bandbreedte ligt op 43 euro. De trend is negatief.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16317 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht