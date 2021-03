Metaal en mijnbouw CO2-smeerlappen

Steeds meer bedrijven in vervuilende sectoren doen toezeggingen om hun CO2-uitstoot te verlagen. Grote kans dat dit aantal de komende maanden nog sneller stijgt.

Zoals de Grafiek van de Week van DWS laat zien, hebben ongeveer 1200 bedrijven uit 60 landen en 50 sectoren zich inmiddels aangesloten bij het Science Based Targets Inititiave (SBTI). Dit initiatief behelst dat zij naar buiten brengen hoe het gaat met het terugdringen van hun CO2-uitstoot. De helft van die bedrijven heeft inmiddels klimaatdoelen gesteld. De corona-pandemie heeft er gelukkig niet toe geleid dat minder bedrijven zich aansluiten bij het initiatief: Sinds eind 2019 zijn dat er zo’n 31 per maand. Een verdubbeling ten opzichte van 2015. Veel van de ondertekenaars willen niet alleen de uitstoot van hun eigen activiteiten terugdringen, maar ook die in hun toeleveringsketen. Uit een recent rapport van het SBTI-netwerk blijkt dat 94% van de bedrijven dit inmiddels doet. Onderzoek wijst uit dat de CO2-uitstoot in de toeleveringsketen gemiddeld zo’n 5,5 keer hoger ligt dan de uitstoot van eigen activiteiten.

Bedrijven hebben de uitstoot van eigen activiteiten gemiddeld met zo’n 6,4% per jaar weten terug te dringen sinds ze zich hebben aangesloten. Dit ligt ruim boven de 4,2% jaarlijkse daling die nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot een stijging van 1,5 graden Celsius zoals in het Klimaatakkoord is afgesproken. In sectoren met een hoge uitstoot, zoals de productie van cement en beton, sluiten ook steeds meer bedrijven zich aan bij het initiatief. De hoop is dat als bepaalde bedrijven het voortouw nemen, de kans groter is dat andere bedrijven zullen volgen. Vooruitgang in de cement- en betonsector kan een katalysator zijn voor andere vervuilende sectoren, zoals staal, transport over zee, metaal en mijnbouw. De voortgang verloopt hier helaas traag.

De vraag blijft hoeveel bedrijven zich zullen moeten aansluiten voordat er een domino-effect optreedt. Volgens het SBTI kan dit bij 20% het geval zijn. Interessant genoeg heeft meer dan 20% van de bedrijven met de grootste impact (gemeten naar uitstoot en beurswaarde) in 16 OECD-lidstaten al doelen gesteld om de uitstoot te beperken. In 14 sectoren, zoals duurzame consumptiegoederen, hospitality, kleding, dranken en levensmiddelen is al een kritieke massa bereikt. En dit jaar zouden we nog wel eens een verdere versnelling kunnen zien.

