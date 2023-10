M&G: ‘Kansen pakken in Azië’

Beleggers zien kansen in de Aziatische markten over het hoofd. Het huidige negatieve sentiment en de lage koersen zijn echter interessant voor beleggers met een lange horizon. Dat stelt David Perrett, Co-Head Asia Pacific Equities bij de Britse vermogensbeheerder M&G.

Volgens het IMF zal Azië in 2023 ongeveer 70% bijdragen aan de wereldwijde economische groei. Azië is namelijk de thuisbasis van veel bekende innovatieve bedrijven in het bankwezen, de auto-industrie, duurzame energie en technologie. Beleggen in de Aziatische economie lijkt nu risicovol, maar kan op de lange termijn haar vruchten afwerpen, aldus Perrett.

De stand van de Chinese economie

De Chinese economie kampt met aanhoudende geopolitieke- en handels spanningen en de aandelenmarkt lijdt onder de hoge Amerikaanse rente en de sterke dollar.

Perrett ziet wel dat de dienstensector en dan met name bedrijven in de horeca en het toerisme, dit jaar behoorlijke sprongen heeft gemaakt. Uit de gestegen detailhandelsverkopen in China zelf blijkt dat het regeringsbeleid, om de economie meer te laten drijven op binnenlandse vraag, haar vruchten aan het afwerpen is.

Kansen te midden van onzekerheid

Perret ziet dat beleggers vaak aarzelen om te beleggen in Chinese bedrijven. Hij is echter van mening dat de lage koersen van kwalitatief hoogstaande bedrijven aanleiding zijn om juist nu in te stappen. Deze bedrijven profiteren hoogstwaarschijnlijk van toekomstige trends en daar hebben beleggers uiteindelijk baat bij.

Perrett is optimistisch over het feit dat Peking de focus verlegt van vastgoed naar nieuwe groeimotoren zoals de energietransitie. ‘Dit biedt veel kansen in sectoren zoals zonne-energie, windenergie, elektrische voertuigen en supply chain management.’, stelt Perret.

Bekende Chinese merken die zich bezighouden met duurzame technologie worden de komende jaren alleen nog maar relevanter worden. Tot slot ziet Perrett een opwaartse trend als het gaat om dividend, staatsbedrijven verhogen hun winst per aandelen particuliere internetbedrijven verlagen hun kosten en kopen eigen aandelen terug.

Buiten China

Naast China zijn er andere interessante Aziatische markten, zoals Indonesië, aldus Perrett. ‘Een land met een florerende economie en een gunstige demografie. Er wordt veel geïnvesteerd in infrastructuur en bezit grondstoffen die nodig zijn voor de energietransitie. Indonesische banken worden volgens Perrett goed bestuurd, wat ruimte geeft voor meer kredietverlening naarmate de economie zich ontwikkelt. India biedt kansen voor beleggers met een lange beleggingshorizon in een groot aantal sectoren zoals de auto-industrie, cement, zorg, infrastructuur en de financiële dienstverlening.’

