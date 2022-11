Moet je je telefoon ’s nachts opladen?

Veel mensen zorgen tegenwoordig heel goed voor hun smartphone. Ze zorgen ervoor dat ze over een geschikt telefoonhoesje beschikken, de telefoon is voorzien van een screenprotector, enzovoort.

Een vraag waar veel mensen mee lopen is: moet ik mijn telefoon nu wel of niet ‘s nachts opladen? Je wilt er immers voor zorgen dat je batterij zo lang mogelijk meegaat, toch? Laten we eens kijken naar enkele voor- en nadelen van het ’s nachts opladen van je telefoon.

De voordelen van het ’s nachts opladen van je telefoon

Een van de belangrijkste voordelen van het ’s nachts opladen van je telefoon is dat je er overdag geen omkijken naar hebt. Als je jouw telefoon ’s nachts aan de oplader legt, kun je er zeker van zijn dat hij volledig is opgeladen en ‘s ochtends klaar is voor gebruik.

Een ander voordeel van het ’s nachts opladen is dat je kunt profiteren van “langzaam laden” Langzaam opladen is wanneer je je telefoon ’s nachts oplaadt met een lader die trager laadt. Maar wat is het voordeel hiervan? Het kan de levensduur van uw batterij verlengen omdat deze niet wordt blootgesteld aan de stress van het snel opladen.

De nadelen van het ’s nachts opladen van je telefoon

Een mogelijk nadeel van het ’s nachts opladen van je telefoon is dat je batterij overladen en beschadigd kan raken. De kans hierop is groter als je een aftermarket lader gebruikt die de hoeveelheid stroom die naar je telefoon gaat niet regelt. Als je de lader gebruikt die bij jouw telefoon is meegeleverd of een gerenommeerde aftermarket lader zou dit geen probleem moeten zijn.

Verschillende soorten telefoon opladers

Natuurlijk heeft het soort oplader dat je gebruikt ook nog invloed. Vroeger waren er allemaal verschillende in en uitgangen wat weer per smartphonefabrikant verschilden. Tegenwoordig voeren de USB-C opladers en Lightning (Apple) opladers de boventoon, deze twee type laders lenen zich er perfect voor om overdag op te laden. Ideaal voor ‘s nachts laden zijn de draadloze opladers. Hier leg je jouw toestel voordat je gaat slapen op en verder regelt de draadloze lader hoe snel of traag hij moet laden om jou van een volle telefoon te voorzien.

Conclusie

Aan het eind van de dag zijn er voor- en nadelen aan het ’s nachts opladen van je telefoon. Het komt echt neer op persoonlijke voorkeur en wat het beste werkt voor jou en je levensstijl. Als je besluit je telefoon ’s nachts op te laden, zorg er dan voor dat je een goede oplader gebruikt en stop met opladen zodra hij net onder de 100% is. Zo blijft je batterij zo lang mogelijk gezond.

