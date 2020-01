Nasdaq begint aan onbetrouwbare stijging

De Amerikaanse markten zullen met een magere winst hoger openen. In de premarket staan S&P en Dow Jones op een winst van 0,3%. De Nasdaq staat 0,6% hoger. Europa is vrijwel onveranderd.

De Nasdaq (9.139,31) is beneden het voortschrijdend gemiddelde gekomen. Sommigen zien daarin een negatieve doorbraak. De RSI staat onder druk. In 2019 was het huidige niveau van de RSI in maart en december uitgangspunt voor een opgaande beweging van minimaal 10%. Betrouwbaarder is het als deze indicator is gedaald tot 30 of lager. Het is niet de tijd om overhaaste beslissingen te nemen. Philips publiceerde vanmorgen tegenvallende resultaten en de koers staat 2,7% lager op 43,13 euro.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

