Nasdaq hard onderuit. Wat nu?

De Nasdaq verloor gisteren 2,55% op 13.401,86. Kopen of safety belts aantrekken.

Lagere koersen voor tech wordt vooral gezien als een reactie op de groeiende vrees voor een stijging van de rente. Sommigen houden er rekening mee dat de Fed in de loop van 2022 de rente zal verhogen als antwoord op de stijgende inflatie, het massaal aanwenden van spaargelden voor consumptieve doeleinden en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt.

De waardering van de Nasdaq is er niet een waarvoor je als kooplustige belegger in de rij wil gaan staan. De koers/winstverhouding bedraagt 40,1, zo blijkt uit de database van iShares. Die waardering zal onder druk komen te staan door gebrek aan dividendrendement, wat in een periode van een stijgende rente een negatieve impact zal hebben op de waardering.

Waarderingen en correcties

Waarderingsissues zijn de grote aanjagers voor een beurskrach, zoals we dat hebben gezien met de dotcom-, banken-, euro- en coronacrisis. Vrijwel altijd gaan dit soort van issues gepaard met een sterke afname van de groei en soms zelfs een recessie. Is de daling van de Nasdaq een economische voorbode?

Tegen deze achtergrond is het niet waarschijnlijk dat de steun voor de Nasdaq van 13.200 (basis beweging die in oktober 2020 is ingezet) sterk genoeg is. Bij een doorbraak kan de Nasdaq dalen naar 12.100. Dat is enkele honderden punten hoger dan de steun van 11.600 gebaseerd op de beweging na de bodem van maart ten tijde van de coronadip.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

