Nederlands vastgoed biedt kansen (DWS)

Ondanks de economische vertraging, blijft de Nederlandse vastgoedmarkt goed presteren. Dat stelt vermogensbeheerder DWS in zijn eerste ‘Vastgoed Outlook’ van dit jaar voor Nederland en geheel Europa. Rotterdam biedt goed geprijsde toplocaties, en ondanks de torenhoge prijzen in Amsterdam, is DWS nog steeds overwogen in de hoofdstad. Ook steden zoals Den Haag en Utrecht bieden volgens de vermogensbeheerder interessante beleggingsmogelijkheden.

Volgens de meest recente INREV-cijfers behaalden op Nederland gerichte fondsen vorig jaar een totaalrendement van bijna 11%. Hoewel dit percentage lager ligt dan voorgaande jaren, blijft het ruim boven het Europese gemiddelde.

Nederland kende tussen 2015 en 2019 een consistente groei van gemiddeld 2.3% per jaar. Toch is ook Nederland door zijn open, handelsgerichte markt niet immuun voor wereldwijde economische ontwikkelingen. Verwacht wordt dat de groei de komende twee jaar afneemt tot 1,3%. Amsterdam loopt met een verwachte groei van 2% de komende twee jaar voor op het nationale gemiddelde. Dit komt vooral door de stijgende huurprijzen en het beperkte aanbod ten opzichte van de vraag.

Krapte vraagt om actief beheer

Vanwege de schaarste op de Europese vastgoedmarkt is actief beleggen de beste keuze, zeker wat betreft toplocaties als Amsterdam, aldus DWS, waarbij Amsterdam een van de topkeuzes is voor actief beheer.

Vooral A-locaties rondom de hoofdstad met goede voorzieningen en een goede verbinding met de stad gaan hiervan profiteren. Ook steden zoals Den Haag, Utrecht en Rotterdam kunnen profiteren van deze push- en pull-factoren. DWS is ook overwogen op de zakelijke markt in Rotterdam.

De Nederlandse retailsector presteert minder goed. Zo denkt DWS dat de huurprijzen in de sector in de komende periode met 5%-6% afnemen. Terwijl de liquiditeit opdroogt, wordt er rekening gehouden met een significante outflow van yields. Met dit in het achterhoofd, voorspelt DWS dat de primaire waarden met 25% zullen dalen, er wordt een nog grotere daling verwacht voor secundaire en tertiaire retailcentra.

Residentieel vastgoed in trek

Beleggers blijven massaal naar Nederlands residentieel vastgoed trekken. 2019 kende een stijging van maar liefst 7% op jaarbasis, dat met €7,2 miljard, ruim boven het historisch gemiddelde ligt. De sector profiteert nog altijd van de sterke bevolkingsgroei rondom de Randstad, een mismatch tussen vraag en aanbod, en een voortdurende liberalisering van de markt.

DWS geeft de voorkeur aan meer betaalbare residentiele steden. Dit door een lichte opbrengstpremie, een stabiel inkomen doorheen de cyclus en een betere weerbaarheid tegen veranderende regelgeving.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14631 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht