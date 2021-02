Stefanie Holtze-Jen (DWS): ‘Nee, de dollar gaat niet omlaag’

Eurobeleggers die in dollars beleggen, hebben dat in hun portemonnee gevoeld: hun jaarrendement werd aanzienlijk gedrukt door de zwakke Amerikaanse munt. Veel marktwatchers verwachten dat de dollar het komende jaar zwak blijft, maar Stefanie Holtze-Jen, valutaspecialist bij de Duitse vermogensbeheerder DWS, twijfelt hieraan. Zij houdt vast aan een euro/dollar koers van 1,15 aan het eind van 2021.

“De 1900 miljard dollar aan steunmaatregelen van de nieuwe president Joe Biden geven naar verwachting een sterke impuls aan de Amerikaanse economie. Ook wordt Biden’s verzoeningstaal door de markten gehoord.” Reden waarom Holtze-Jen verwacht dat de gevreesde belastingverhogingen niet snel worden doorgevoerd.

“Door de massale steun en die marktvriendelijke Democratische houding – in combinatie met het hogere groeipotentieel van de Amerikaanse economie en de meer flexibele arbeidsmarkt – zal het economisch herstel in de VS een stuk dynamischer zijn dan in Europa. Hierdoor neem de groeikloof tussen de eurozone en de VS toe.”

Vaccinaties in de VS verlopen sneller

“Het vaccinatieproces verloopt – tot dusver althans – op het Europese vasteland veel trager dan in de VS. Eind januari was in de VS al zes procent van de bevolking gevaccineerd, driemaal zoveel als in Europa.” Als dit tempo aanhoudt, moet in augustus 2021 zo’n 60% van de Amerikaanse bevolking zijn gevaccineerd. In continentaal Europa daarentegen, duurt het met het huidige tempo tot begin 2022 voordat die mijlpaal is bereikt. In dit scenario wordt de groeikloof tussen de VS en Europa alleen nog maar groter en komt de euro nog meer onder druk te staan”, aldus Holtze-Jen.

Belangen veranderen

“De omslag in de VS houdt in dat de politieke druk die Trump op de Fed zette om de dollar laag te houden is verdwenen. De nieuwe Amerikaanse minister van Financiën en voormalig voorzitter van de Fed, Janet Yellen, volgt de door Trump ingezette koers niet langer. Zij vindt dat de waarde van de dollar moet worden bepaald door de vrije handel op de valutamarkt”, zegt Holtze-Jen.

“Ook de ECB is sinds het begin van de pandemie beducht voor de snel stijgende waarde van de euro en start daarom een onderzoek naar de oorzaken van deze waardestijging ten opzichte van de dollar. De nadruk zal liggen op de vraag of verschillende stimuleringsmaatregelen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de wisselkoers. Bestuursleden van de ECB zoals Klaas Knot, wijzen op instrumenten als renteverlagingen om de waardestijging van de euro tegen te gaan. Aan de valutakant ziet het er voor eurobeleggers die in 2021 in dollaractiva beleggen, dus veel beter uit dan vorig jaar”, concludeert Holtze-Jen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15735 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht