Georgette Boele (ABN Amro): ‘Minder vertrouwen in pond’

Toen er in maart paniek heerste op de financiële markten daalde het Britse pond met ongeveer 10% tot 12% ten opzichte van de euro en de Amerikaanse dollar. Een beschouwing van Georgette Boele, valutadeskundige bij ABN Amro.

In de periode die erna volgde (eind maart tot half mei) herstelde het pond aanzienlijk, vooral omdat beleggers bereid waren om meer risico te nemen en de lockdownmaatregelen werden afgebouwd. Sinds half mei laat de koers van het pond een gemengd beeld zien. Het pond was redelijk veerkrachtig ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Ze zijn allebei uit de gratie. Maar het Britse pond daalde ten opzichte van de euro. We denken dat dit vooral het gevolg was van optimisme onder beleggers over de eurozone.

Wat zijn de vooruitzichten voor het Britse pond? We denken dat de huidige koers van het pond niet een goede weerspiegeling is van de zwakke economische vooruitzichten zoals wij die zien (zie de Engelstalige Global Daily). We verwachten een daling van het pond ten opzichte van de dollar als beleggers opnieuw risico gaan mijden in de komende maanden. Onze nieuwe raming voor GBP/USD voor eind september ligt op 1,20 (was 1,22). Daarna kan het pond iets herstellen maar we denken dat de koers aan het einde van 2020 nog steeds onder de huidige koers ligt. De dynamiek omtrent de koersvorming van EUR/GBP is iets anders. Ten eerste denken we dat beleggers minder optimistisch worden over de euro (zie de FX weekly van vorige week). Als gevolg hiervan daalt de euro ten opzichte van het pond (pond stijgt dan dus). Ten tweede denken we dat de vooruitzichten voor de Britse economie en brexit een negatief effect hebben op de koers van het pond. Ten derde zal in een periode dat beleggers risico mijden, het pond waarschijnlijk dalen ten opzichte van de euro. Kortom er zijn verschillende factoren die de koers beïnvloeden. We verwachten dat eind september de koers van EUR/GBP op 0,90 staat en eind december op 0,9180. We hebben onze ramingen voor volgend jaar ook aangepast. Deze zijn minder positief dan eerst. Onze prognose voor eind 2021 voor GBP/USD staat nu op 1,34 (was 1,38) en voor EUR/GBP op 0,8955 (was 0,87).

Bezorgdheid over een tweede golf covid-19 besmettingen

Het aantal covid-19 besmettingen in de VS stijgt nog steeds. California en New York zijn teruggekomen op een aantal versoepelingsmaatregelen. Er is ook een toename van covid-19 besmettingen in Latijns-Amerika, India en Indonesië. Beleggers zijn bezorgd over deze ontwikkelingen. Echter deze bezorgdheid is niet zichtbaar op de financiële markten in de vorm van risico-aversie, omdat er ook hoop is over een mogelijk vaccin. Maar het beleggerssentiment verandert van dag tot dag en zelfs gedurende de dag. Wij zijn negatiever dan de meeste analisten over de vooruitzichten van de economie als we het niveau van bbp-groei van voor de crisis vergelijken met onze ramingen van bbp-groei aan het einde van 2021. We verwachten nog steeds dat in de komende drie maanden het sentiment langer risicomijdend is.

Wanneer dit het geval is, dan kopen beleggers de Amerikaanse dollar, de Japanse yen en de Zwitserse frank. Beleggers hebben bijvoorbeeld veel euro’s gekocht en de dollar verkocht. Het is de vraag of deze posities nog veel kunnen toenemen. Op de langere termijn verwachten we een lagere dollar. Op korte termijn zien wij een herstel van de dollar.

