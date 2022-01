Netflix daalt 20%

Netflix is in de nabeurs met 20% gedaald naar 405,20 dollar.

Het is een bijzonder sterke reactie op de tegenvallende groei van het aantal nieuwe abonnees. De kwartaalcijfers vallen niet tegen. De omzet is als verwacht 7,7 miljard dollar en de winst per aandeel van 1,33 dollar is hoger dan de raming van 0,82 dollar.

Op het eerste gezicht lijkt ook niets verkeerd te zijn aan de groei van het aantal abonnees: 8,28 miljoen tegen een raming van 8,19 miljoen. Het is echter minder dan de 8,5 miljoen in het vierde kwartaal in 2020, een groei dat het bestuur ook had ingecalculeerd voor het vierde kwartaal van het afgelopen jaar. Voor Q1 van het nieuwe boekjaar verwacht het bestuur 2,5 miljoen nieuwe gebruikers tegen 4,0 miljoen in 2021 en een raming va analisten van 6,9 miljoen.

Tegenvallende groei en een hoge koers/winstverhouding van 44 zijn ideale ingrediënten voor een koersval. De koers test nu de steun van 400 dollar. Bij een doorbraak kan de koers verder dalen tot 300 dollar of iets lager, niveaus die ook normaal waren voor de uitbraak van de coronapandemie.

