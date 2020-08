Nico Klene (ABN Amro): ‘ECB onveranderd’

De ECB heeft haar monetair beleid en haar zogeheten forward guidance na de bestuursvergadering van half juli ongewijzigd gelaten. Dat was geen verrassing na de forse verhoging van het PEPP-noodpakket begin juni, het Pandemic Emergency Purchase Programme. De Visie van Nico Klene, econoom ABN Amro.

ECB-president Christine Lagarde klonk weliswaar iets positiever over de economie, maar ze bleef uiterst voorzichtig over de vooruitzichten, zowel voor de economie als voor de pandemie. Vanwege de sterke economische krimp zal de inflatiedruk heel laag blijven. Daarom zal de ECB alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de inflatie duurzaam omhooggaat richting de doelstelling die de Bank hanteert. In dat verband merkte president Lagarde op dat het hele PEPP-pakket zal worden gebruikt (tenzij er stevige positieve verrassingen zouden zijn). Daarmee drukte zij geruchten de kop in dat de ECB mogelijk niet het hele PEPP-bedrag zou hoeven gebruiken. Daarop was gespeculeerd omdat het met de economie wat minder slecht leek te gaan en er bijna een EU-noodpakket was.

Wij verwachten nog steeds verdere PEPP-verhoging

Het PEPP-bedrag zal naar onze mening nog verder worden verhoogd. Wij verwachten namelijk dat de inflatie meer afneemt dan de ECB voorziet.

Een ander argument is dat de overheden in de eurozone veel extra moeten lenen vanwege de omvangrijke steunmaatregelen en de sterk terugvallende belastinginkomsten. Het PEPP zal moeten worden vergroot om het extra aanbod van schuldpapier op te kunnen ‘dweilen’.

Lange rente kan nog wat verder omlaag

De lange rente is in juli wat verder gedaald. Dit was overeenkomstig onze verwachting. We gaan ervan uit dat de lange rente verder zal dalen, nu het PEPP-opkoopprogramma is uitgebreid en naar onze verwachting verder wordt uitgebreid.

Dollar eerder verzwakt dan verwacht

De dollar is in de voorbije weken duidelijk verzwakt. Die tendens is eigenlijk al zichtbaar sinds de Fed haar monetair beleid ongekend heeft verruimd (in maart). Die maatregel heeft gezorgd voor een beter beleggerssentiment. Gevolg was dat de dollar minder in trek was als ‘veilige haven’. Maar er zijn meer factoren die zorgen voor een zwakkere dollar. We noemen er twee. Zo kijken beleggers bezorgd naar het sterk stijgende Amerikaanse begrotingstekort. Op dit moment lopen bovendien discussies over een nieuw steunpakket. Ook hebben beleggers hun twijfels over de aanpak van de coronacrisis in de VS.

De verzwakking van de dollar komt al met al zo’n halfjaar eerder dan we hadden voorzien. Mogelijk passen we onze raming van de dollarkoers binnenkort aan.

Geschreven door: Economen ABN Amro Het Economisch Bureau van ABN Amro geeft regelmatig een schets van de stand van zaken, en de vooruitzichten, van 11 sectoren met in totaal 76 branches.

