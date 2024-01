Nieuw: Global AI Themes fund

M&G heeft een thematisch AI-fonds gelanceerd. De Britse vermogensbeheerder speelt met het Global AI Themes fund in op de forse groei van de AI-sector en de behoefte en interesse van beleggers.

Jeffrey Lin en Thomas Lee gaan het fonds, waar momenteel £80 miljoen is ingelegd, samen beheren. Het fonds zal belangen nemen in 50 tot 70 bedrijven in drie categorieën: AI-ontwikkelaars – bedrijven die de technologie leveren die nodig is om AI-oplossingen te creëren, AI-aanbieders – bedrijven die AI-oplossingen aanbieden aan klanten en AI-begunstigden – bedrijven die AI gebruiken om hun producten en diensten te verbeteren.

Het fonds streeft naar een totaalrendement dat (exclusief kosten) binnen 5 jaar hoger ligt dan de MSCI ACWI-index.

Fabiana Fedeli, beleggingsstrateeg aandelen, multi-asset en duurzaamheid bij M&G zegt dat AI het in zich heeft om ingrijpende verschuivingen in de bredere economie teweeg te brengen. “We zien AI-gerelateerde beleggingsproducten als paddenstoelen uit de grond schieten, maar om beleggers ook op de lange termijn een goed rendement te bieden, is het van cruciaal belang om meteen het kaf van het koren te scheiden.”

