Nieuw: L&G Emerging Market Equity Future Core Index Fund

Vermogensbeheerder Legal & General Investment Management (LGIM) heeft vandaag het L&G Emerging Market Equity Future Core [Index] Fund gelanceerd.

De nieuwe propositie is ontwikkeld in samenwerking met het Zweedse pensioenfonds AP1 en voorziet in de behoefte van (institutionele) beleggers die een passieve beleggingsoplossing zoeken die meerdere ESG-dimensies raakt. Het fonds is beschikbaar voor zowel institutionele en retailbeleggers in Europa.

LGIM is een toonaangevende aanbieder van passieve beleggingsoplossingen met 436 miljard euro aan index-gerelateerde assets onder beheer. Het bedrijf ontwikkelt een nieuwe generatie indexfondsen die ESG integreren en gebruikmaken van LGIM’s actieve aandeelhouderschap en betrokkenheid bij de onderliggende bedrijven in de index, onder meer door het gebruik van stemmen.

Marcel Linotte, hoofd Benelux bij Legal & General Investment Management: “We zijn verheugd dat we onze krachten hebben gebundeld met AP1. Door expertise van beide partijen op het gebied van verantwoord beleggen te combineren brengen we een sterke propositie op de markt.”

“Deze indexoplossing is gebouwd met de kernovertuiging van LGIM dat door het uitoefenen van onze rechten en posities als een van ’s werelds meest toonaangevende vermogensbeheerder, we invloed kunnen uitoefenen op de acties en het gedrag van de bedrijven waar we namens onze klanten in beleggen. We geloven dat dit leidt tot een positieve verandering in de bedrijven en markten waarin we investeren, hetgeen uiteindelijk resulteert in lange termijnwaarde voor onze klanten.”

Het kapitaal wordt gealloceerd op basis van hoe goed bedrijven scoren op ESG-criteria. Bedrijven met goede scores zullen een hogere weging krijgen in vergelijking met hun marktkapitalisatie, terwijl degenen met slechte scores een lagere weging krijgen. De ESG-scores zijn volledig transparant. Bedrijven zijn dus op de hoogte waar ze tekortschieten en wat ze moeten doen om de ESG-score op te krikken.

Het fonds is een Ierse ICAV die voldoet aan de Europese ICBE-normen. Het is op dit moment geregistreerd in Nederland, Denemarken, Finland, Duitsland, Ierland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zweden en zal ook worden geregistreerd in Oostenrijk en Zwitserland.

