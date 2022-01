Nieuw: mandje met crypto’s

ETF-aanbieder VanEck heeft vandaag de VanEck Vectors Crypto Leaders ETN aan de Duitse beurs Xetra laten noteren. Met de nieuwe ETN (Exchange Traded Note) kunnen beleggers via de beurs investeren in een mandje met de grootste en meest liquide cryptovaluta’s.

“Het aanbod aan cryptovaluta’s is inmiddels zeer groot”, aldus Martijn Rozemuller, CEO van VanEck Europe. “De markt wordt nog gedomineerd door zwaargewichten als Bitcoin en Ether. Maar er zijn nieuwe cryptoplatforms op komst, zoals Solana, Avalanche, Polkadot of Polygon. Deze zijn efficiënter of hebben naast de hoofdfunctie als digitale valuta ook andere mogelijkheden te bieden. Dat maakt deze categorie cryptomunten voor beleggers zeer interessant. Het kan echter door het groeiende aantal cryptovaluta’s ook onoverzichtelijk worden.”

Beleggers die in meerdere cryptovaluta’s willen investeren, moeten uit al deze verschillende potentiele beleggingen bepalen wat naast Bitcoin en Ether de meest relevante valuta’s zijn en hoe deze zich in de toekomst zullen ontwikkelen. Met de nieuwe VanEck Vectors Crypto Leaders ETN kunt u nu via één beleggingsproduct tegelijkertijd in zes van de grootste en meest liquide cryptovaluta’s investeren.

De ETN biedt u de kans te investeren in de grootste cryptovaluta’s

De ETN repliceert de waardeontwikkeling van de MVIS CryptoCompare Crypto Leaders VWAP Close Index. De index volgt de resultaten van grote, liquide digital assets die zijn aangemeld bij ten minste een van de vijftien belangrijkste beurzen van de CryptoCompare’s Exchange Benchmark van internetforum CryptoCompare, en waarvan de investeerbaarheid is gecontroleerd en gevalideerd. De index omvat op dit moment de zes cryptomunten Bitcoin, Ether, Solana, Cardano, Polkadot en Litecoin. De ETN is volledig gedekt. De waarden zijn daadwerkelijk aangekocht en worden bewaard in een zogeheten ‘cold storage‘. Om een hoge mate van veiligheid bij de opslag van de cryptovaluta’s in de ETN’s te waarborgen, maakt VanEck gebruik van de diensten van Bank Frick, die in EER-land Liechtenstein een gereguleerde bewaarinstelling in beheer heeft.

“Beleggers kunnen met de VanEck Vectors Crypto Leaders ETN aanzienlijk gemakkelijker blootstelling krijgen aan verschillende cryptovaluta’s”, aldus Rozemuller. “U hoeft niet zelf een portfolio samen te stellen en afzonderlijke munten in uw eigen wallet op te slaan, maar kunt net als bij een ETF via één product blootstelling krijgen aan de ontwikkeling van meerdere waarden en daardoor uw beleggingsrisico spreiden.”

Door de notering van de VanEck Vectors Crypto Leaders ETN in het reguliere segment van de Duitse beurs Xetra kunnen beleggers dit nieuwe product op dezelfde manier kopen en verkopen als andere gereguleerde beursproducten. De ETN heeft een Total Expense Ratio van 1,5 procent en wordt maandelijks opnieuw gewogen.

ETN VanEck Vectors Crypto Leaders ETN Index MVIS CryptoCompare Crypto Leaders VWAP Close Index Ticker Xetra / Bloomberg VT0P / VT0P GY ISIN DE000A3GWEU3 WKN A3GWEU Uitgever VanEck ETP AG Bewaarder Bank Frick & Co. AG Vestigingsland Liechtenstein Basisvaluta USD Indexaanbieder MV Index Solutions GmbH Productstructuur Fysieke replicatie Introductiedatum 14. januari 2022 Total Expense Ratio (TER) 1,5% p.j. Gebruik van opbrengsten Herbeleggen

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16966 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht