Nieuw: Solida Residential

“Krimpgebieden bestaan eigenlijk niet meer”, aldus Christiaan Crouwers, oprichter en CEO/CFO van Solida Investments. “In krimpgebieden daalt het aantal inwoners vaak niet meer en door de snelle groei van het aantal eenpersoonshuishoudens groeit het totaal aantal huishoudens in deze gebieden nog steeds.”

De nieuw opgerichte fondsbeheerder Solida Investments (Solida) zal met haar eerste fonds Solida Residential I investeren in residentieel en commercieel vastgoed in Nederland. Minimaal 75% van het fondsvermogen zal bestaan uit residentieel vastgoed. Het fonds zal met name investeren in Zuid Nederland. Hierbij richt het zich op Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en de zuidelijke delen van Zuid Holland en Gelderland.

Solida Residential I investeert onder andere in betaalbare huurwoningen in krimpgebieden en gebieden met een beperkte bevolkingsgroei. Hiermee draagt het bij aan betaalbare huisvesting en beoogt het een duurzaam en periodiek uitkeerbaar rendement te bieden aan haar investeerders. Het investeert onder andere in krimpgebieden, omdat hier de verhouding tussen de huren en koopsommen relatief gunstig is. Robbie van den Oetelaar, Chief Investment Officer van Solida: “De koopprijzen zijn hier minder gestegen dan in andere gebieden. Dat zorgt ervoor dat je niet de hoofdprijs aan je huurders hoeft te vragen om toch een gezond rendement te realiseren.”

Betaalbare huurwoningen

Investeren in betaalbare huurwoningen heeft volgens Solida een aantrekkelijk risicoprofiel. Het betreft doorgaans sociale huurwoningen en kamerverhuur. Daardoor is het risico op huurverlaging door de recent door minister De Jonge aangekondigde strengere regulering aanzienlijk lager dan bij (nu nog) vrije sector huurwoningen. Doordat de woningen zich vanwege de omvang en koopsom veelal reeds in het gereguleerde segment bevinden is het risico op huurderving relatief laag. “De bezettingsgraad is hoog en de huurdersmutaties zijn zeer laag. Door de lage huur die vaak wordt aangevuld met huursubsidie is de betaalbaarheid ook in tijden van hogere inflatie goed”, licht Robbie verder toe. Uit recent onderzoek van het CBS blijkt daarnaast dat de woonquote ook voor huurders de afgelopen jaren gedaald is .

Volgens Solida zal de vraag aan betaalbare huisvesting op peil blijven en zelfs stijgen in krimpgebieden. Dit wordt mede gedreven door de groei van het aantal eenpersoonshuishoudens. Daarnaast krimpen veel krimpgebieden sinds een aantal jaar niet meer. “Recent heeft Hugo de Jonge aangegeven het niet meer over krimpgebieden te willen hebben . We kunnen volgens hem immers niet met z’n allen op een kluitje in de Randstad gaan wonen. In de gebieden waar de bevolking nog wel krimpt, neemt het aantal huishoudens nog steeds toe. Dit komt vooral door de snelle groei van het aantal eenpersoonshuishoudens”, legt Christiaan Crouwers (Chief Executive & Finance Officer Solida) uit.

Ook vrije sector

Ten behoeve van diversificatie in de portefeuille kan een deel van het fondsvermogen ook geïnvesteerd worden in vrije sector woningen en gebieden die niet bekend staan als krimpgebieden. Maximaal 25% van het fondsvermogen zal worden geïnvesteerd in commercieel vastgoed. Hierbij geeft het de voorkeur aan commercieel vastgoed dat verbonden is met de aankoop van residentieel vastgoed, bijvoorbeeld een winkel in de plint van een appartementencomplex.

Solida selecteert vastgoedobjecten aan de hand van een aantal criteria zoals: de hoogte van de koopsom, de mogelijkheid om waarde toe te voegen en mogelijkheid om een gezond te realiseren met een betaalbaar huurniveau. Mark van der Pol (Chief Investor Relations & Operations Officer): “De meest interessante panden voor ons zijn de panden waar we zelf verbeteringen door kunnen voeren door middel van uitbreiding van de vloeroppervlakte, uitbreiding van het aantal woningen of kamers, transformatie naar woonruimte of kwaliteitsverbetering. Daardoor creëren we meteen waarde wat het rendement voor onze investeerders verbetert en het risicoprofiel verlaagt. Daarnaast dragen we bij aan het reduceren van het woningtekort”. Waarde kan worden toegevoegd door middel van optimalisatie binnen bestaande contouren, eenvoudige waarde-toevoeging of complexe waarde-toevoeging. De laatstgenoemde refereert aan wijziging van het gebruik buiten de huidige planologische mogelijkheden.

De verwachting is dat een groot deel van de investeerdersgroep van het Fonds zal bestaan uit vermogende particulieren. Inmiddels is de voorinschrijving gestart. Solida verwacht deze zomer het fonds te sluiten. Het heeft reeds een aantal objecten in de pijplijn die na sluiting van het fonds verworven zullen worden.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17465 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht