Nieuw: VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF

ETF-aanbieder VanEck noteert de VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF op London Stock Exchange en Deutsche Boerse Xetra. Met de nieuwe ETF kunnen beleggers in een selectie van innovatieve levensmiddelenbedrijven wereldwijd beleggen en zo bijdragen aan een duurzamere wereld.

Het voeden van de wereldbevolking is een grote uitdaging waar ontzettend veel in moet worden geïnvesteerd. Volgens voorspellingen van de Verenigde Naties zal de wereldbevolking in 2050 met een kwart zijn gegroeid en tot 70% meer voedsel verbruiken. Want het is niet alleen de bevolking als geheel die groeit, maar vooral de bevolking in opkomende markten. De opkomende middenklasse eet ook anders; vooral meer eiwitten, waarvoor tijdens de productie veel hulpbronnen worden verbruikt. “De productie van levensmiddelen, vooral vlees, schaadt zowel het milieu als de gezondheid. Dit komt door kunstmest, onkruidverdelgers en andere kunstmatige toevoegingen in veevoer, door hormonen die worden gebruikt bij het fokken van slachtdieren, door ontbossing om plaats te maken voor boerderijen, door luchtvervuiling tijdens lange transportroutes en door de methaanuitstoot van grote boerderijen”, vertelt Martijn Rozemuller, CEO bij VanEck Europe. “Zonder ingrijpende veranderingen in de landbouw en de voedselproductie zal de wereld de klimaatverandering geen halt toe kunnen roepen. Met deze wetenschap vragen consumenten over de hele wereld nu om alternatieven.” De vraag naar schoner, gezonder en duurzaam geteeld voedsel neemt toe.

De VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF geeft de ontwikkeling van de MVIS® Global Future of Food ESG Index zo nauwkeurig mogelijk weer. De ESG-criteria worden gevolgd en het is een pure-playindex. Dit betekent dat alleen bedrijven die ten minste 50 procent van hun omzet uit de levensmiddelensector halen of met innovatieve landbouwtechnologieën werken, worden opgenomen. Daarnaast zijn er bedrijven die biologische levensmiddelen produceren en bedrijven die hoge normen hanteren op het gebied van voedselverspilling, voedselveiligheid of het effect van hun activiteiten op het milieu. Beleggingsmogelijkheden worden vooral geboden door alternatieve proteïnen, nieuwe soorten zuivelproducten en de technologieën die worden gebruikt om deze levensmiddelen te produceren.

VanEck richt zich daarom op de volgende gebieden bij het selecteren van individuele aandelen:

1. Levensmiddelentechnologie Technologie is de sleutel tot het verminderen van de impact van de landbouw op het milieu. Zo is er voor plantaardig vlees minder energie, land en water nodig dan bij de veeteelt en is de uitstoot van schadelijke CO2-gassen aanzienlijk lager: Uit berekeningen uit 2018 van de NGO GRAIN en het Institute for Agriculture and Trade Policy blijkt dat de vijf grote bedrijven JBS, Tyson, Cargill, Dairy Farmers of America en Fonterra in een jaar tijd samen meer uitstoot produceren dan grote oliemaatschappijen als Exxon, Shell of BP. 20 van ’s werelds grootste vlees- en zuivelbedrijven zijn samen verantwoordelijk voor meer CO2-uitstoot dan heel Duitsland of Frankrijk.1

2. Precisielandbouw De benodigde hoeveelheid grond voor de traditionele landbouw is te groot om in de toekomst duurzaam te zijn. Oplossingen zijn te vinden in automatisering, in geavanceerde big data-analyses van weersomstandigheden en de bodemgesteldheid en in efficiëntere landbouwmethoden.

3. Duurzaamheid in de landbouw Voor de productie van stikstofmeststoffen zijn fossiele brandstoffen nodig, terwijl andere landbouwchemicaliën kankerverwekkend kunnen zijn. Alternatieven zijn onder meer meststoffen die worden geproduceerd met groene waterstof en hernieuwbare energie, in combinatie met biologische gewasbescherming.

Met de nieuwe ETF kunnen beleggers in ongeveer 50 aandelen beleggen die zich vroegtijdig positioneren voor de transformatie van de levensmiddelensector, die nog enkele decennia ver weg is.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17472 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht