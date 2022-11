NLInvesteert krijgt vergunning van AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een crowdfunding-vergunning verleend aan NLInvesteert, marktleider in hybride financieringen. De vergunning is een uitvloeisel van de nieuwe Europese verordening CSPR, die onder meer moet leiden tot een betere bescherming van beleggers in Europa.

Dirkjan Takke, directeur van financieringsplatform NLInvesteert, is erg verheugd met het verkrijgen van de vergunning. “We hebben er hard aan gewerkt, een dergelijke vergunning krijg je – terecht overigens – niet zomaar. Als marktleider vinden we het erg belangrijk dat deze vergunningen er zijn. Een verscherping van transparantie en beleggersbescherming brengt uiteindelijk onze hele sector op een positief pad van professionalisering. Dat is goed voor beleggers en voor de platformen zelf.”

De platformen met een vergunning voldoen aan de nieuwe Europese crowdfundingverordening CSPR. Ten opzichte van de eerdere regelgeving moet de CSPR leiden tot een verbetering in beleggersbescherming, transparantie en operationele processen. NLInvesteert is de derde partij in Nederland en de achtste in Europa met een CSPR-vergunning.

De aangescherpte standaarden van de CSPR zorgen ervoor dat in alle EU-landen dezelfde regels gelden voor crowdfundingplatformen. De houder van de vergunning kan daarom ook diensten in andere EU-lidstaten aanbieden. “NLInvesteert kiest overigens niet voor Europese expansie. We zien nog voldoende groeimogelijkheden in Nederland om de groeiplannen van Nederlandse ondernemers te financieren, met kapitaal van zowel de beleggers op ons platform als van banken. We denken dat de vraag naar deze hybride financiering zal toenemen”, stelt Dirkjan Takke.

