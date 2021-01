Novacyt (+5.276%) wint ruimschoots van Tesla en Shell

Tesla blijkt het meest dominante aandeel op de kaart van 2020. In acht van de achttien landen waarin DeGiro actief is, werd dit aandeel het meest verhandeld.

Er ontstond een piek na de aandelensplitsing van vijf tegen één in augustus. Door deze aandelensplitsing is de prijs per aandeel toegankelijker geworden voor meer beleggers. De koers van Tesla steeg in 2020 met maar liefst 695,97%.

Novancyt

Met betrekking tot koersveranderingen bleek Novacyt echter de winnaar. De koers van het bedrijf steeg met maar liefst 5276,47%. Novacyt is een Frans kleinschalig biotechnologiebedrijf dat zich richt op klinische diagnostiek. Net als veel andere bedrijven heeft Novacyt zich ingespannen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het bedrijf produceert en levert COVID-19-testkits en werkt aan de uitbreiding van haar COVID-19-productportfolio.

Aan de andere kant van het spectrum was de grootste koersdaling te zien bij Wirecard. De koers daalde met 99,70%. De Duitse aanbieder van elektronische betalingsoplossingen was aan het begin van het jaar een tech-lieveling in het thuisland. Een boekhoudschandaal dat in juni aan het licht kwam, leidde er echter toe dat het bedrijf een faillissementsaanvraag moest doen.

Kaart van de meest verhandelde aandelen per land

De onderstaande top-10 is gebaseerd op alle transacties via ons platform. Het gaat hierbij om een gewogen lijst waarbij we rekening houden met het aandeel transacties per land. Een overeenkomst tussen alle Europese beleggers bij DEGIRO is dat ze vaak in het buitenland zoeken naar hightech-, EV-, ruimte- en reisbedrijven. Tesla is onbetwist het meest populaire aandeel van 2020. In alle Europese landen is het één van de meest verhandelde Amerikaanse aandelen. Wat beurzen betreft is de Nasdaq over het algemeen de favoriet, gevolgd door de New York Stock Exchange (NYSE).

1 Tesla Motors Inc Nasdaq

2 NIO Inc NYSE

3 Apple Inc Nasdaq

4 Microsoft Corporation Nasdaq

5 Virgin Galactic Holdings Inc NYSE

6 Wirecard AG XETRA

7 Carnival Corporation NYSE

8 Royal Dutch Shell Euronext Amsterdam

9 Advanced Micro Devices Nasdaq

10 CD Projekt Red SA Warsaw Stock Exchange

Royal Dutch Shell was in 2020 veruit het meest verhandelde aandeel onder Nederlandse beleggers. Het verschil met ING, de nummer twee op de lijst, is bijna het dubbele. Beleggers deden bijna twee keer zo veel transacties in Shell dan in ING.

Verder staan in de top-10 veel andere financiële, farmaceutische en tech bedrijven. Net als in veel andere Europese landen is Tesla één van de meest verhandelde aandelen buiten Europa.

1 Royal Dutch Shell Euronext Amsterdam

2 ING Groep NV Euronext Amsterdam

3 ABN AMRO Group Euronext Amsterdam

4 Galapagos Euronext Amsterdam

5 Aegon Euronext Amsterdam

6 Pharming Group Euronext Amsterdam

7 Tesla Motors Inc Nasdaq

8 Unibail-WFD Euronext Amsterdam

9 ArcelorMittal Euronext Amsterdam

10 ASML Holding Euronext Amsterdam

